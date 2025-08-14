Ông Đoàn Bảo Châu bị truy nã

Hà NộiÔng Đoàn Bảo Châu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội truy nã đặc biệt với cáo buộc có hành vi chống phá nhà nước.

Ngày 14/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt với ông Đoàn Bảo Châu, 57 tuổi, thường trú tại phường Giảng Võ.

Theo thông báo của công an, ông Châu là lao động tự do.

Ngày 30/6, ông Châu bị khởi tố để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1 điều 117 Bộ luật Hình sự.

Công an xác định ông Châu bỏ trốn từ tháng 7/2024 và hiện không biết rõ đang ở đâu.

Ông Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đề nghị ai phát hiện ông Châu ở đâu có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh tại địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân hoặc công an nơi gần nhất. Người dân cũng có thể cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an Hà Nội.

Phạm Dự