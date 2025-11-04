Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Sáng 4/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến.

Theo quyết định, ông Chiến thôi tham gia Ban Bí thư khóa 13; thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội cùng nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Đỗ Văn Chiến 63 tuổi, là kỹ sư Nông nghiệp, quê tỉnh Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tháng 1/2021, ông tái cử Ủy viên Trung ương, sau đó được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 4/2021. Tháng 5/2024, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Ông Đỗ Văn Chiến nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Hoàng Phong

Vũ Tuân - Sơn Hà