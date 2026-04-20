Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành tại kỳ họp thứ nhất sáng 20/4.

Ông Đỗ Thành Trung 50 tuổi, kế nhiệm ông Lê Ngọc Châu vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy. Ông quê Gia Lai, trình độ thạc sĩ Kinh tế. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng là Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, sau đó giữ chức Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 2/2025, sau khi Bộ Tài chính sáp nhập với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Hơn một tháng trước, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

6 Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp tục được bầu giữ chức nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Trần Văn Quân, Lê Trung Kiên, Hoàng Trung Cường, Nguyễn Minh Hùng.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Hiệu 59 tuổi, quê Nam Sách, Hải Dương, là cử nhân Luật, thạc sĩ Kinh tế. Ông từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng sau sáp nhập.

Ba ông Đào Trọng Đức, Bùi Đức Quang và Nguyễn Hữu Toản tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Sau khi sáp nhập với Hải Dương, TP Hải Phòng mới có diện tích hơn 3.190 km2, dân số hơn 4,6 triệu, đứng thứ 4 cả nước. Năm 2025, GRDP của thành phố ước tăng 11,81%, đứng thứ 2 toàn quốc và là năm thứ 11 liên tiếp tăng trưởng hai con số. Quy mô GRDP đạt 734.420 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 190.379 tỷ đồng.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 13%, thu ngân sách hơn 194.000 tỷ đồng.

