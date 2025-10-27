Ông Đinh La Thăng không còn tài sản để thi hành 825 tỷ đồng

Cơ quan thi hành án mới thu được 4,5 tỷ đồng từ "căn nhà duy nhất đứng tên vợ chồng ông Đinh La Thăng" và hiện ông không còn tài sản nào khác để khắc phục 825 tỷ đồng còn lại.

Chiều 27/10, tại họp báo quý 4 Bộ Tư pháp, Cục phó quản lý thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa cho biết ông Đinh La Thăng bị buộc phải bồi thường tổng cộng hơn 830 tỷ đồng tại 3 vụ án.

Đến hiện nay, ông mới thi hành xong 4,5 tỷ đồng, còn hơn 825 tỷ đồng. Đây là số tiền thi hành được từ tài sản duy nhất của ông Thăng, đứng tên hai vợ chồng. "Qua xác minh chúng tôi thấy ông Thăng chỉ có duy nhất tài sản đó và đã xử lý, thu hồi được 4,5 tỷ đồng", bà Hoa nói.

"Hiện ông Thăng đang chấp hành án phạt tù", bà Hoa nói và cho hay đây là một trong những khó khăn để thi hành án với ông Thăng. Hơn nữa, ông "không còn tài sản đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án".

"Cơ quan thi hành án vẫn tiếp tục xác minh để nếu phát hiện ra tài sản nào sẽ xử lý ngay theo quy định", vị cục phó thông tin.

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa ở Hà Nội, tháng 3/2021. Ảnh: TTXVN

Ông Đinh La Thăng năm nay 65 tuổi, sau hơn nửa thời gian của sự nghiệp gắn bó với Tổng công ty Sông Đà, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí - PVN, đã làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải rồi giữ cương vị Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tháng 12/2017, ông bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông sau đó phải thi hành tổng cộng mức án 30 năm tù (mức án cao nhất với tù có thời hạn) trong các vụ: sai phạm xảy ra tại PVN và PVC; vụ án liên quan cao tốc Trung Lương - TPHCM; vụ Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.

Tại họp báo chiều nay, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý cho biết ngành thi hành án dân sự sau khi sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiện đại chỉ còn hai cấp, không còn tổng cục. Song mô hình mới này đã hoạt động hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai hệ thống biên lai điện tử, thông báo thi hành án.

Năm công tác 2025 (1/10/2024 đến 30/9/2025), ngành thi hành án có hơn 1 triệu việc phải thi hành, trong đó có điều kiện thi hành gần 686.000 việc và đã thi hành xong gần 578.000 việc (tăng 0,4% so với cùng kỳ, đạt 84,2%). Về tiền, tổng số phải thi hành là hơn 686.000 tỷ đồng và có điều kiện thi hành là hơn 267.000 tỷ đồng.

"Sau một năm công tác, ngành đã thi hành xong hơn 150.000 tỷ đồng, tăng 30.000 tỷ so với năm 2024. Các cơ quan thi hành án dân sự đã vượt mọi chỉ tiêu cả về việc và tiền", ông Quý nói.

Phạm Dự