Ông cụ 75 tuổi 'nghiện' đi tàu lượn siêu tốc

Trung QuốcMỗi sáng, ông Lư, 75 tuổi, bắt tàu điện đến công viên giải trí Happy Valley ở Bắc Kinh, không phải để đi dạo mà để chơi tàu lượn hàng chục vòng.

"Các trò càng kịch tính tôi càng muốn thử", ông Lư, sống tại quận Triều Dương, chia sẻ.

Tại công viên, ông luôn chọn ngồi ghế đầu của tàu lượn để có tầm nhìn đẹp và cảm giác mạnh nhất. Kỷ lục của ông là 43 vòng tàu lượn trong một ngày, có thời điểm đi 6 chuyến trong một giờ. Nhiều nhân chứng cho biết, sau mỗi lần tàu lao xuống tốc độ cao, ông Lư vẫn bước đi nhẹ nhàng.

"Nhiều bạn trẻ tái mặt chỉ sau một vòng, còn tôi vẫn thấy bình thường", ông nói.

Cụ ông đi tàu lượn siêu tốc 43 lần/ngày Ông Lư chơi tàu lượn siêu tốc tại công viên Beijing Happy Valley. Video: QQ

Con gái ông Lư tặng cha vé thường niên của công viên từ năm 2021 vì biết ông thích không khí náo nhiệt. Năm 2023, khi nhận ra cha đặc biệt mê các trò mạo hiểm, cô nâng cấp lên thẻ VIP giá 2.888 tệ (khoảng 10 triệu đồng) để ông không phải xếp hàng.

"Từ khi nghỉ hưu, bố tôi thích khám phá và vận động. Tấm thẻ này giúp bố vui khỏe mỗi ngày, còn chúng tôi rất yên tâm", cô nói.

Không chỉ tàu lượn, ông Lư còn chơi đủ các trò cảm giác mạnh khác như đu quay khổng lồ, tháp rơi tự do và xe đụng. "Mỗi lần lao từ điểm cao nhất, cảm giác nhanh như chớp đưa tôi trở về tuổi thơ, tràn đầy tự do và năng lượng", ông tâm sự.

Ông Lư, 75 tuổi, ở Bắc Kinh. Ảnh: QQ

Gần đây, chủ đề "ông cụ 75 tuổi đi tàu lượn 43 lần/ngày" lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người bày tỏ sự thán phục: "Hệ tim mạch thật đáng nể!", "Đây đúng là sự phản công của thế hệ đầu bạc!".

Khi video ông Lư chơi tàu lượn lan truyền, nhiều thanh niên đã đến công viên để thử sức, song đến nay chưa ai vượt qua được kỷ lục 43 vòng của ông.

Trước một số lo ngại về an toàn cho người cao tuổi, ông Lư cho biết mình duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục, ăn uống điều độ và hiểu rõ tình trạng sức khỏe. Nhờ thói quen này, ông nhận thấy huyết áp, tim mạch và hệ tiêu hóa đều cải thiện.

Ông đặt mục tiêu năm tới sẽ chạm mốc 10.000 lần đi tàu lượn.

Đại diện Beijing Happy Valley cho biết ông Lư là "vị khách nổi bật nhất công viên". "Chúng tôi khuyến khích mọi du khách, bất kể tuổi tác, hãy tận hưởng trò chơi một cách an toàn. Câu chuyện của ông Lư truyền cảm hứng cho cả nhân viên lẫn du khách", vị đại diện nói.

Bảo Nhiên (Theo QQ)