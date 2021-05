Ông chủ TikTok là lãnh đạo trẻ thành công nhất Trung Quốc

Zhang Yiming, người sáng lập ByteDance - công ty đứng sau TikTok, dẫn đầu danh sách lãnh đạo doanh nghiệp tuổi dưới 40 thành công nhất Trung Quốc.

Zhang Yiming (38 tuổi) đã đứng đầu danh sách các nhà lãnh đạo doanh nghiệp dưới 40 tuổi, thành công ở Trung Quốc được ba năm, nhờ xây dựng thành công ByteDance - công ty có giá trị gần 400 tỷ USD sau 9 năm thành lập (2012). ByteDance hiện là công ty đứng sau hàng loạt sản phẩm nổi tiếng, gồm ứng dụng video ngắn TikTok và phiên bản riêng cho Trung Quốc có tên Douyin, cùng với trang tổng hợp tin tức Jinri Toutiao.

Zhang Yiming (phải). Ảnh: AP.

TikTok hiện có 689 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới tính đến tháng 7/2020. Số lượt tải xuống toàn cầu vào tháng 8/2020 của ứng dụng này cũng đã vượt qua con số hai tỷ.

ByteDance hiện có trụ sở tại Bắc Kinh. Công ty đã vướng vào thương chiến Mỹ - Trung năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump ban hành lệnh cấm TikTok hoạt động tại Mỹ hoặc phải bán cho một công ty của Mỹ do "lo ngại an ninh quốc gia".

"Với tư cách là người ByteDance, Zhang đã có sự suy nghĩ bình tĩnh và chủ động đối phó với những áp lực trong năm qua, bao gồm cả các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông đã kiên trì đưa ByteDance trở thành công ty Internet Trung Quốc có tầm nhìn toàn cầu nhất", Fortune Trung Quốc viết.

Đứng thứ hai trong danh sách là Su Hua, 39 tuổi, người đồng sáng lập Kuaishou - một ứng dụng mạng xã hội video tương tự TikTok. Tại nước ngoài, Kuaishou còn có tên khác là Kwai.

Su Hua thành lập Kuaishou vào năm 2011 tại Bắc Kinh. Công ty được hậu thuẫn bởi gã khổng lồ Internet Trung Quốc - Tencent Holdings, đã IPO trên sàn chứng khoán Hong Kong hồi tháng 2 và đã huy động được 6,2 tỷ USD.

Cheng Wei, 38 tuổi, người sáng lập hãng gọi xe Didi Chuxing xếp thứ ba trong danh sách những doanh nhân trẻ năm nay. Đối thủ của Uber được hậu thuẫn bởi hàng loạt tên tuổi như Softbank, Alibaba và Tencent. Công ty đang tích cực mở rộng sang lĩnh vực xe điện bằng cách hợp tác với nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD.

Phần lớn trong số 40 lãnh đạo doanh nghiệp trẻ do Fortune Trung Quốc vinh danh năm nay đến từ lĩnh vực Internet và công nghệ. 35 công ty trong số 40 lãnh đạo doanh nghiệp trong danh sách năm nay sinh từ những năm 1980, 14 người trong đó dưới 35 tuổi, 5 người sinh từ những năm 1990. Doanh nhân trẻ nhất trong danh sách là He Yu, 29 tuổi, CEO CIQTEK, một công ty thiết bị đo lường ứng dụng lượng tử có trụ sở tại Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Như Phúc (theo SCMP)