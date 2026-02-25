Ông chủ 'thích phát tiền' nhất Trung Quốc

Thôi Bồi Quân, chủ tịch công ty cần trục ở Hà Nam, nổi tiếng vì sở thích thưởng và lì xì hậu hĩnh cho nhân viên cùng khách hàng.

Sinh năm 1965 tại vùng đất mặn Trường Viên, Hà Nam, ký ức tuổi thơ của Thôi Bồi Quân là ăn khoai lang chống đói. Năm 14 tuổi, với 35 nhân dân tệ đi vay, ông chuyển đến Đại Đồng, Sơn Tây, cách quê hơn 400 km. Những tháng ngày sáng đi bán kính, tối xuống hầm mỏ làm việc đã khiến Thôi Bồi Quân thấm thía nỗi vất vả của tầng lớp lao động.

Khởi nghiệp bằng công ty sản xuất hóa chất chống ăn mòn năm 1987, ông đổi sang ngành sản xuất cần cẩu năm 2002 và tôn thờ triết lý "tiền mặt là vua". Năm 2009, khi giá thép trên thị trường tăng vọt, ông đi ngược số đông khi giảm giá sản phẩm 25% để đẩy hàng, thu hồi tiền mặt. Nhờ nước cờ này, công ty của ông đã bình an vô sự khi bong bóng giá thép vỡ vụn và lao dốc chỉ ba tuần sau đó. Trong 22 năm kinh doanh, ông duy trì chính sách không vay nợ, không huy động vốn.

Năm 2024, doanh nghiệp cần trục Khoáng Sơn Hà Nam của ông đạt doanh thu 10,3 tỷ nhân dân tệ, xuất khẩu sản phẩm tới 122 quốc gia.

Chủ tịch công ty cần trục Khoáng Sơn Hà Nam Thôi Bồi Quân. Ảnh: Sina

Thôi Bồi Quân coi doanh nghiệp như một đại gia đình. Nắm giữ 98,88% cổ phần, ông thường xuyên phân phối lợi nhuận cho nhân viên. Khi lợi nhuận công ty năm 2024 đạt 260 triệu tệ (38 triệu USD), ông dành 170 triệu tệ làm tiền thưởng cho nhân viên, trong đó 61 triệu phát thưởng bằng tiền mặt tại chỗ trong tiệc tất niên.

Tháng 3/2025, công ty của ông đã thưởng gần 1,6 triệu tệ (230.000 USD) cho 2.000 nhân viên nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

"Khi nhân viên coi doanh nghiệp là nhà, hiệu suất tự động tăng gấp đôi", Thôi Bồi Quân từng nói khi tiết lộ bí quyết giúp công ty tăng trưởng mạnh giữa thời điểm ngành công nghiệp suy thoái năm 2024.

Năm 2026, lợi nhuận công ty đạt 270 triệu tệ và số tiền thưởng Tết tăng lên 180 triệu tệ (26 triệu USD). Ông đã tổ chức 700 bàn tiệc để chiêu đãi nhân viên và người nhà của họ, phát thưởng 60 triệu tệ tiền mặt (8,7 triệu USD) tại chỗ hôm 13/2.

Nhân viên xếp hàng chờ đếm tiền nhận thưởng trong tiệc đại hội thường niên của công ty hôm 13/2. Ảnh: Sina

Công ty của ông cũng nổi tiếng vì chế độ phúc lợi dành cho nhân viên. Công ty sở hữu dàn xe sang như Rolls-Royce, Bentley, Maybach và nhân viên được mượn miễn phí làm xe hoa khi kết hôn. Suốt 12 năm liên tục, công ty tổ chức cho cha mẹ của các nhân viên xuất sắc đi du lịch trong và ngoài nước để tri ân.

Việc thường xuyên thưởng tiền mặt và tăng phúc lợi cho nhân viên khiến Thôi Bồi Quân được đặt biệt danh "ông chủ thích phát tiền nhất Trung Quốc".

"Không phải tôi thích phát tiền, mà tôi nghĩ thanh niên ngày nay sống không dễ dàng, gánh trên vai áp lực vay nợ mua nhà, mua xe rất lớn. Tôi muốn giúp họ giảm bớt được gánh nặng này phần nào hay phần đó", ông trả lời phỏng vấn hôm 12/2 khi được hỏi về biệt danh này.

Ông chủ 'thích phát tiền' nhất Trung Quốc Cuộc họp thường niên hôm 13/2 của công ty cần trục Hà Nam. Video: Sina

Ngày mùng 6 Tết (22/2) là ngày làm việc đầu tiên của công ty. Chỉ trong hai tiếng đầu mở cửa, họ đã ký được số đơn hàng với tổng trị giá hơn 100 triệu tệ và tính đến hết ngày, tổng giá trị đơn hàng lên tới 400 triệu tệ.

Để tri ân khách hàng, ông Thôi Bồi Quân luôn duy trì truyền thống mừng tuổi mỗi đơn hàng 400 tệ trong ngày đầu năm. Khoản tiền này mang ý nghĩa "tứ quý phát tài, tứ quý bình an", là lời chúc đầu năm gửi tới đối tác.

Hồng Hạnh (Theo SCMP, Sina)