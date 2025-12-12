Ông chủ tặng 18 căn hộ giữ chân nhân viên

Trung QuốcTận dụng lúc thị trường địa ốc đi xuống, một doanh nghiệp ở Chiết Giang chi hơn chục triệu nhân dân tệ mua 18 căn hộ tặng nhân viên nhằm giữ chân nhân tài.

Đầu tháng 12, công ty phụ tùng ôtô Zhejiang Guosheng (Quốc Thịnh) ở Ôn Châu đã trao chìa khóa 5 căn hộ đầu tiên cho các nhân viên xuất sắc. Vợ chồng anh Liang Yinghua, tổ trưởng phân xưởng rèn và chị Leng Meiling, trưởng phòng kinh doanh, nhận được căn hộ rộng 144 m2. Cả hai là nhân viên kỳ cựu đã gắn bó với công ty 10 năm.

"Chúng tôi luôn mơ về mái nhà riêng nhưng không ngờ công ty lại giúp hiện thực hóa sớm như vậy", anh Liang nói khi đang chọn vật liệu sửa sang nhà cửa.

Bốn nhân viên khác cũng nhận được các căn hộ rộng 100-120 m2, nằm cách công ty khoảng 5 km. Theo nền tảng bất động sản Lianjia, giá nhà tại khu vực này khoảng 9.000 tệ mỗi m2. Ước tính, căn hộ tặng vợ chồng anh Liang trị giá khoảng 1,3 triệu tệ (hơn 4,5 tỷ đồng).

Ông Wang Jiayuan, Tổng giám đốc công ty cho biết doanh nghiệp lên kế hoạch tặng tổng cộng 18 căn hộ trong ba năm tới.

Vợ chồng anh Liang Yinghua và chị Leng Meiling trong căn hộ được công ty tặng tại Ôn Châu, Chiết Giang. Ảnh: Jimu news

Lý giải về quyết định này, ông Tu Kaicun, Chủ tịch công ty, cho biết muốn tận dụng lúc thị trường bất động sản đang ở mức thấp để đầu tư, đồng thời giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhân sự cao cấp.

"Giá trị những nhân viên ưu tú mang lại lớn hơn nhiều so với giá trị căn nhà", ông Tu nói và kỳ vọng chính sách này sẽ thu hút được nhân tài kỹ thuật cao từ các thành phố lớn như Thượng Hải, Tô Châu.

Tuy nhiên, món quà này đi kèm các điều kiện ràng buộc. Người nhận ưu tiên là cấp quản lý (từ trưởng phòng trở lên) hoặc kỹ thuật viên cốt cán. Sau khi nhận nhà, nhân viên phải cam kết làm việc tiếp từ 5 đến 10 năm.

Nhân viên được ký hợp đồng nhận nhà và dọn vào ở ngay. Công ty ứng trước tiền trang trí nội thất. Sau khi làm đủ 5 năm, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục sang tên sổ đỏ, lúc này nhân viên sẽ hoàn trả lại chi phí trang trí.

Một nữ nhân viên được Công ty cổ phần ôtô Zhejiang Guosheng (trụ sở tại Ôn Châu) tặng nhà. Ảnh: Jimu news

Trước thắc mắc về cơ hội cho nhân viên cấp thấp, ông Wang Jiayuan khẳng định "cánh cửa vẫn mở". Năm nay, một nhân viên nhận nhà có xuất phát điểm từ công nhân, nhờ nỗ lực đã thăng tiến lên cấp trưởng phòng.

Doanh nghiệp này hiện có quy mô hơn 450 nhân sự, chuyên sản xuất linh kiện ốc vít ôtô, giá trị sản lượng năm 2024 đạt 490 triệu nhân dân tệ. Ngoài tặng nhà, công ty đài thọ ăn ở và trả lương cho kỹ thuật viên tay nghề cao tới 25.000 nhân dân tệ một tháng (gần 90 triệu đồng).

Bảo Nhiên (Theo Daily Economic News, Jimu News)