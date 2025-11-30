Ông chủ Phúc Sơn rút kháng cáo trong vụ án liên quan cựu bí thư Vĩnh Phúc

Hà NộiCựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu, rút kháng cáo xin giảm án 30 năm tù; bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và loạt cựu lãnh đạo giữ nguyên kháng cáo.

Phiên phúc thẩm vụ án tham nhũng liên quan tập đoàn Phúc Sơn, xảy ra tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ sẽ được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử ngày 15/12 tới.

Trước đó, 15/41 bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo, không ai kêu oan. Trong số này có ông chủ tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Song vừa qua, ông Hậu đã rút đơn kháng cáo.

Ông Hậu bị cấp sơ thẩm phạt 30 năm tù vì các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cuối tháng 10, ông này vừa bị VKS Quân sự Trung ương truy tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7.000 tỷ đồng, trong vụ án thứ hai liên quan dự án trên đất quốc phòng, tại sân bay Nha Trang cũ.

Chủ tịch Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm, tháng 7/2025. Ảnh: Danh Lam

Phiên phúc thẩm vụ án đầu tiên của bị cáo Hậu, do đó hiện chỉ còn 14 người kháng cáo, gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 14 năm); ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc, 12 năm); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 8 năm) và ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, 7 năm), ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 3 năm tù), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, 3 năm tù), Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Giá đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2 năm)... và một số cựu cán bộ Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Bản án sơ thẩm được TAND Hà Nội tuyên hôm 11/7 đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh; gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Trong đó, bị cáo Hậu đã "thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã" nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương nên cần nghiêm trị, dù đã rất tích cực khắc phục hậu quả.

"Hành vi đưa hối lộ của Hậu làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cán bộ; đe dọa sự tồn vong của chế độ", bản án nêu.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại phiên tòa sơ thẩm, tháng 7/2025. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo buộc, các cựu lãnh đạo các tỉnh đã bị doanh nghiệp của Hậu dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Họ phạm tội do suy thoái về phẩm chất, vì vụ lợi.

Lợi dụng điều này, trong 15 năm từ 2008-2023, trong quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, tập đoàn Phúc Sơn đã vi phạm pháp luật, trục lợi đặc biệt lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Nhiều cán bộ đã được Hậu hối lộ, tặng biếu hơn 130 tỷ đồng để tạo điều kiện trái pháp luật, trong đó bà Lan và ông Thành, mỗi người nhận gần 50 tỷ đồng.

Toàn bộ tiền hưởng lợi và thiệt hại vụ án, hơn 1.164 tỷ đồng đã được ông chủ Phúc Sơn và các bị cáo nộp lại. Dù hậu quả được khắc phục song HĐXX đánh giá vẫn cần mức án nghiêm để răn đe, nghiêm trị.

Khóc trong những lời sau cùng, các cán bộ đều thấy ân hận vì nhận thức pháp luật không đúng đắn, không làm chủ được mình, đã khiến thành quả, sự nghiệp chính trị cả đời sụp đổ, ảnh hưởng gia đình, làm mất niềm tin yêu của nhân dân.

Thanh Lam