Ông chủ LVMH: Mức thuế với giới siêu giàu sẽ phá huỷ kinh tế Pháp

Tỷ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault chỉ trích rằng, đề xuất áp thuế 2% với giới siêu giàu có thể phá hủy nền kinh tế Pháp.

Kinh tế Pháp đang chịu sức ép từ khối nợ tăng cao và thâm hụt ngân sách phình to. Việc này khiến nhà kinh tế học Gabriel Zucman đề xuất áp thuế giới siêu giàu, với mức ít nhất 2% giá trị tài sản. Thuế này nhắm đến những người có tài sản trên 100 triệu euro (117 triệu USD).

Ý tưởng này được các đảng cánh tả, trong đó có Đảng Xã hội, ủng hộ. Trong khi đó, phe cánh hữu lại phản đối, vì lo ngại kế hoạch sẽ khiến giới giàu rời khỏi Pháp.

Tỷ phú LVMH Bernard Arnault cũng chỉ trích ý tưởng này trên Sunday Times (Anh): "Đây rõ ràng không phải là một cuộc tranh luận kỹ thuật hay kinh tế, mà là kế hoạch nhằm phá hủy nền kinh tế Pháp". Arnault gọi Zucman là "một nhà hoạt động cực tả, sử dụng năng lực học thuật (vốn còn gây nhiều tranh cãi) để phá hủy nền kinh tế tự do - mô hình duy nhất mang lại lợi ích cho mọi người".

Arnault là Chủ tịch kiêm CEO LVMH - tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới. Hãng này sở hữu 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, như Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon and Moët Hennessy. Ông hiện là người giàu nhất châu Âu với tài sản 156 tỷ USD, theo Forbes.

Ông chủ LVMH Bernard Arnault ở Giải đua Công thức 1 tại Monaco tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Phản ứng lại, lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure viết trên X: "Điều phá hủy nền kinh tế và xã hội của chúng ta chính là sự thiếu vắng tinh thần yêu nước từ giới siêu giàu. Họ xin chính phủ hỗ trợ nhưng từ chối tham gia các hoạt động đoàn kết". Lãnh đạo đảng Xanh Marine Tondelier thì cho rằng Arnault "có xung đột lợi ích quá lớn khi phát biểu về vấn đề này".

Theo Zucman, thuế này có thể mang về cho chính phủ khoảng 20 tỷ euro (27 tỷ USD) mỗi năm, nếu áp với khoảng 1.800 hộ gia đình. Zucman cũng đáp trả Arnault trên X, cho rằng các phát biểu công kích của tỷ phú "phiến diện" và khẳng định mình "chưa từng nhà hoạt động hay thành viên của bất kỳ đảng phái nào".

Nhà kinh tế học nổi tiếng Thomas Piketty, được coi là người hướng dẫn của Zucman, cũng lên tiếng bảo vệ học trò. Ông cáo buộc Arnault "nói những điều vô lý" và bác bỏ ý kiến cho rằng thuế này sẽ "khiến kinh tế Pháp gục ngã".

