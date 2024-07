Ông chủ LVMH mất tiền nhiều nhất thế giới

Tài sản của Bernard Arnault giảm hơn 10% từ đầu năm, do thị trường Trung Quốc đi xuống ảnh hưởng đến việc kinh doanh của LVMH.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông chủ đế chế hàng xa xỉ LVMH Bernard Arnault giảm 19,2 tỷ USD từ đầu năm. Đây là mức giảm lớn nhất thế giới, xếp trên tỷ phú đồ uống Trung Quốc Zhong Shanshan. Năm nay, Zhong đã mất 18,6 tỷ USD.

Arnault hiện sở hữu 188 tỷ USD. Ông mất ngôi giàu nhất thế giới từ tháng trước. Đây là ngôi vị Arnault nắm giữ trong thời gian dài từ sau đại dịch, do nhu cầu hàng xa xỉ toàn cầu lên cao. Hiện tại, Arnault lùi về thứ 3, sau CEO Tesla Elon Musk và người sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Chủ tịch kiêm CEO LVMH Bernard Arnault tại sự kiện của công ty ở Paris tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Tài sản của ông đi xuống do cổ phiếu LVMH vài phiên qua giảm mạnh, sau khi hãng này công bố kết quả kinh doanh quý II gây thất vọng. Tính chung 6 tháng qua, mã này đã mất 14%.

Các hãng xa xỉ đang gặp khó do kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Đây là thị trường tiêu thụ chủ chốt của ngành hàng xa xỉ toàn cầu. Trong quý II, doanh thu của LVMH tại châu Á (trừ Nhật Bản) giảm 14%. Đây là con số đáng thất vọng với họ. Tính chung nửa đầu năm, doanh thu của hãng tại khu vực này giảm 10%.

Dấu hiệu bong bóng xì hơi còn đến từ các tập đoàn bán đồ xa xỉ khác là Burberry Group (Anh) và Richemont (Thụy Sĩ). Trong quý II, doanh thu của Richemont tại Trung Quốc giảm tới 27% so với cùng kỳ năm ngoái, do "niềm tin tiêu dùng thấp".

Vài ngày trước, Kering cũng cảnh báo lợi nhuận nửa cuối năm có thể giảm 30%. Cổ phiếu Kering (Pháp) tuần này giảm hơn 10%. Thống kê của Reuters cho thấy vốn hóa của 10 hãng xa xỉ hàng đầu châu Âu đã bốc hơi 250 tỷ USD kể từ tháng 3.

LVMH hiện là tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới. Hãng này sở hữu 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, như Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon and Moët Hennessy. Năm 2021, LVMH mua hãng trang sức Tiffany & Co với giá gần 16 tỷ USD. Đây được coi là thương vụ lớn nhất ngành xa xỉ trên thế giới.

Arnault hiện là CEO kiêm Chủ tịch LVMH. Ông có 5 người con, đều làm việc cho LVMH. Mục đích của Arnault là củng cố quyền kiểm soát của gia đình với đế chế hàng xa xỉ lớn nhất thế giới.

Hà Thu (theo Bloomberg, Reuters)