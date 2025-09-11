Ông chủ hãng phần mềm Mỹ có thêm 110 tỷ USD trong một ngày

Tài sản của Chủ tịch Oracle - Larry Ellison tăng thêm hơn 110 tỷ USD chỉ trong một ngày khi giá cổ phiếu hãng phần mềm này tăng vọt.

Cổ phiếu Oracle đã tăng hơn 40% tại phiên giao dịch hôm 10/9 sau khi mảng điện toán đám mây (cloud) của hãng phần mềm này được dự báo tăng trưởng tích cực trong 5 năm tới. Mã này đang hướng tới phiên giao dịch tốt nhất kể từ năm 1992. Vốn hóa của đại gia phần mềm Mỹ cũng sắp chạm mốc 1.000 tỷ USD khi hiện đã đạt 950 tỷ USD.

Trước đó một ngày, Oracle cho biết doanh thu đã ký hợp đồng nhưng chưa ghi nhận (RPO) đạt 445 tỷ USD, tăng gần 460% so với cùng kỳ năm 2024. Họ cũng thông tin nguồn thu từ hạ tầng đám mây có thể tăng từ 10 tỷ USD trong năm tài chính 2024 lên 144 tỷ USD vào năm tài chính 2030.

Nhờ đà tăng của cổ phiếu, khối tài sản của Larry Ellison đã tăng lên thêm hơn 110 tỷ USD. Chủ tịch Oracle cũng đang áp sát ngôi vị giàu nhất thế giới của Elon Musk. Theo thống kê của Forbes hiện tại, Ellison sở hữu khối tài sản khoảng 391 tỷ USD, trong khi Musk có 436 tỷ USD.

Tỷ phú Larry Ellison. Ảnh: Reuters

Ben Reitzes, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại Melius Research, nhận xét những số liệu mà Oracle vừa công bố "thật sự đáng kinh ngạc". Theo Reitzes, trước đó Phố Wall chỉ kỳ vọng RPO khoảng 180 tỷ USD, trong khi Oracle đưa ra con số gấp gần 2,5 lần.

Ellison năm nay 81 tuổi. Bên cạnh vai trò Chủ tịch Oracle, ông cũng giữ chức Giám đốc công nghệ. Thay vì dần bán bớt cổ phần ở hãng phần mềm này, ông vẫn nắm giữ hơn 1,1 triệu cổ phiếu Oracle suốt hơn 25 năm qua. Tỷ phú này cũng từng làm thành viên HĐQT tại hãng xe điện Tesla giai đoạn 2018-2022.

Ông đã tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với thương vụ Oracle thâu tóm Cerner trị giá 28 tỷ USD vào năm 2022. Đồng thời, công ty này cũng đẩy mạnh hoạt động từ thiện khi ra mắt Viện Công nghệ Ellison tại Đại học Oxford hồi tháng 12/2024. Tháng trước, Ellison cũng tham gia vào thương vụ sáp nhập Paramount Global và Skydance trị giá 8 tỷ USD tháng trước. Oracle cũng có hợp tác với OpenAI - đơn vị đứng sau ChatGPT.

"Chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời năm nay vì Oracle đã trở thành điểm đến tin cậy cho các công việc liên quan đến AI", Ellison nói trong buổi công bố kết quả kinh doanh hôm 9/9. Tỷ phú này cũng nói rằng Oracle đã ký kết các hợp đồng về cloud với các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI như OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, AMD... Đồng thời, hãng cũng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ở lĩnh vực phần mềm.

Oracle đã trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng bùng nổ AI nhờ dịch vụ hạ tầng cloud. Dù vậy, cuộc cạnh tranh đang rất khốc liệt khi họ cũng phải ganh đua cùng với những gã khổng lồ khác như Microsoft, Amazon và Google.

Tú Anh (theo CNBC)