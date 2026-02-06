Ông chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes bị bắt

TP HCMNguyễn Lê Bá Quốc, 29 tuổi, chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes, bị cáo buộc dùng tài khoản cá nhân nhận doanh thu bán hàng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Ngày 6/2, Quốc bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Trốn thuế.

Tigit Motorbikes hoạt động trong lĩnh vực cho thuê, mua bán và sửa chữa xe máy, chủ yếu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Doanh nghiệp này từng mở nhiều cơ sở tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương du lịch. Ngoài cho thuê xe, doanh nghiệp còn kinh doanh phụ tùng, mua bán xe cũ và tổ chức tour tự lái xuyên Việt.

Nguyễn Lê Bá Quốc (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, Công an phường An Khánh phát hiện doanh nghiệp tư nhân của Quốc tại khu chung cư Sarimi, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) có dấu hiệu bất minh trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/1/2024 đến 13/8/2025, thay vì hạch toán qua tài khoản công ty theo quy định, Quốc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách. Hành vi này nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Cảnh sát kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh. Ảnh: Công an TP HCM

Tổng số tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc được xác định hơn 2 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số liệu kê khai.

Kết luận giám định của cơ quan Thuế TP HCM cho thấy doanh nghiệp này đã trốn hơn 470 triệu đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một số mặt hàng kinh doanh của công ty. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM cho hay sẽ đấu tranh quyết liệt với các hành vi gian lận thuế, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn.

Quốc Thắng