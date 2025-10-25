Ông cậu hồi sinh nhờ lá gan của cháu trai

TP HCMTừng xin ngừng điều trị để về quê chờ chết vì bệnh gan giai đoạn cuối, ông Đình Tài, 58 tuổi, thoát cửa tử nhờ ghép lá gan do cháu trai hiến tặng.

Ông Tài mắc xơ gan do viêm gan B hơn bốn năm, bệnh tiến triển nhanh với nhiều biến chứng nặng như cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu. Cơ thể suy kiệt, tràn dịch phổi, khó thở, ông nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Có lúc ông kiệt sức, mất niềm tin sống, song gia đình vẫn không từ bỏ hy vọng. Trong số những người thân tình nguyện hiến gan ghép cho ông, cháu trai 29 tuổi có chỉ số sinh học phù hợp nhất.

Ngày 24/10, thiếu tá, Ths.BS.CK1 Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Đơn vị Gan Mật Tụy, trưởng kíp phẫu thuật ghép gan, Bệnh viện Quân y 175, cho biết ca ghép gan được tiến hành sau giai đoạn điều trị nâng đỡ tích cực, mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu sắc gan hồng trở lại - tín hiệu hồi sinh. Sau phẫu thuật, chức năng gan ghép của ông Tài ổn định, còn người cháu hiến gan đã phục hồi sức khỏe và quay lại công việc bình thường.

Theo bác sĩ Mạnh, gan là cơ quan có khả năng tái tạo đặc biệt. Sau khi hiến, gan của người cho sẽ tự phục hồi 80% thể tích trong 1-2 tuần và gần như trở lại kích thước ban đầu sau khoảng một tháng, không ảnh hưởng đến chức năng hay sinh hoạt.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 mổ ghép gan cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là ca ghép gan thứ 10 được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 175, đánh dấu nơi này trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước và là đơn vị quân y đầu tiên ở phía Nam làm chủ hoàn toàn kỹ thuật, sau 1,5 năm hợp tác chuyển giao từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chương trình chuyển giao bắt đầu từ tháng 3/2024, gồm 8 đợt đào tạo với 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành. Đến tháng 12/2024, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên.

Theo Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, trong 10 tháng - ngắn hơn nhiều so với kế hoạch hai năm, kíp ghép gan của bệnh viện đã thực hiện thành công 10 ca, trong đó có 3 trường hợp cấp cứu, cứu sống nhiều bệnh nhân vốn đã nguy kịch. Chương trình hợp tác giúp bệnh viện nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn bị nền tảng cho việc phát triển trung tâm ghép tạng hiện đại trong thời gian tới.

Đại tá, PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, Viện trưởng Phẫu thuật Tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết kỹ thuật ghép gan đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. Ở những ca đầu tiên, các bác sĩ 175 thực hiện đúng hướng dẫn. Từ ca thứ 8 trở đi, khi gặp tình huống phức tạp, êkíp chủ động đề xuất phương án xử lý. Đến ca thứ 10, đội ngũ có thể độc lập thực hiện ca mổ khó, chứng tỏ năng lực làm chủ kỹ thuật.

Ghép gan là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của chuyên ngành tiêu hóa - gan mật, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối. Đến nay, Việt Nam thực hiện khoảng 700 ca ghép gan, trong đó khoảng 20% từ người hiến chết não, còn lại là từ người hiến sống.

Lê Phương