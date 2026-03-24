'Ông bố quốc dân' Mỹ phải bồi thường 60 triệu USD vì tấn công tình dục

Danh hài huyền thoại Bill Cosby bị tòa án yêu cầu bồi thường gần 60 triệu USD cho một nữ phục vụ bàn mà ông đã đánh thuốc mê và tấn công tình dục hơn 50 năm trước.

Ngày 23/3, sau phiên tòa kéo dài 2 tuần, một bồi thẩm đoàn dân sự ở California đã phán quyết Bill Cosby, 88 tuổi, phạm tội Tấn công tình dục và Hành hung một nữ bồi bàn 54 năm trước.

Ông bị tuyên buộc bồi thường cho nạn nhân 19,25 triệu USD gồm những thiệt hại quá khứ và trong tương lai, bao gồm "sự đau khổ về tinh thần, mất đi niềm vui cuộc sống, sự bất tiện, nỗi buồn, lo lắng, sự sỉ nhục và tổn thương về mặt cảm xúc". Tòa cũng tuyên thêm 40 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.

Bill Cosby trong một phiên toà hình sự về các cáo buộc tương tự, năm 2018. Ảnh: KOMO

Bản án xác định, nạn nhân là bà Donna Motsinger từng là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Sausalito gần San Francisco. Trong đơn kiện nộp năm 2023, bà cáo buộc Bill Cosby đã mời đến xem buổi biểu diễn hài độc thoại của ông tại một nhà hát ở San Carlos. Cả hai đều ở độ tuổi 30 vào thời điểm đó.

Cosby bị cáo buộc đã cho nữ bồi bàn uống rượu vang và hai viên thuốc và khiến bà rơi vào trạng thái "nửa tỉnh nửa mê". Sau đó có hai người đàn ông đưa bà vào một chiếc limousine.

"Nạn nhân tỉnh dậy trong nhà mình trong tình trạng cởi hết quần áo", đơn kiện nêu rõ.

Cựu ngôi sao hài kịch độc thoại và truyền hình Cosby từng được biết đến rộng rãi với biệt danh "Ông bố quốc dân Mỹ", có một sự nghiệp rực rỡ trong vai trò nghệ sĩ hài độc thoại, diễn viên kiêm tác giả nổi tiếng.

Cosby liên tiếp giành giải Grammy cho Album hài xuất sắc từ 1965 đến 1970. Năm 1966, Cosby làm nên lịch sử khi giành được giải Primetime Emmy cho Nam diễn viên chính xuất sắc trong thể loại phim truyền hình nhiều tập, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được giải Emmy diễn xuất.

Gặt hái thành công và danh tiếng trong nhiều thập kỷ, Cosby trở thành một tượng đài của ngành công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, năm 2014, ở tuổi 77, huyền thoại Bill Cosby sụp đổ vì hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục giữa phong trào MeToo, bị khoảng 60 phụ nữ tố cáo xâm hại, chuốc thuốc.

Ông bị tòa hình sự tuyên có tội với một số tội danh song sau đó được trả tự do, cho rằng có sai sót trong quá trình tố tụng. Các vụ việc còn lại đã hết thời hiệu truy cứu. Các nạn nhân sau đó đã chuyển hướng sang các vụ kiện dân sự đòi bồi thường. Vụ của nữ bồi bàn Donna Motsinger là một trong số đó.

Hải Thư (Theo ABC, KOMO, LA Times)