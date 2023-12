Ông bố làm shipper giúp con gái hoàn thành ước mơ đại học

Mỗi ngày chạy hơn 50 km giao hàng, anh Đặng Văn Vũ bưu cục BEST Express tại Bình Chánh luôn tự động viên bản thân cố gắng để hỗ trợ con gái yên tâm học đại học.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, rất hiếm khi đồng nghiệp thấy anh Đặng Văn Vũ xin nghỉ. Thậm chí, anh là một trong những nhân viên giao hàng luôn hoàn thành các đơn sớm nhất trong ngày.

Năm năm làm shipper tại BEST, anh Vũ đã đúc kết cho mình nhiều bài học quý báu cũng như kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc. Anh kiên trì gắn bó với công việc này bởi nhận thấy công ty lo lắng cho anh em khá chu đáo, điều kiện làm việc lại thoải mái và thời gian linh hoạt.

Anh Đặng Văn Vũ, nhân viên giao hàng tại bưu cục Bình Chánh. Ảnh: BEST Express

Để giao hàng đạt hiệu quả cao, anh chủ động sắp xếp lịch trình hài hòa theo cự ly giao. Những tuyến xa, đường khó đi anh ưu tiên giao đầu ca, những kiện hàng gần, đường đi thuận lợi anh xử lý sau để đảm bảo công việc trơn tru.

Suốt thời gian làm nghề, anh gặp không ít trường hợp éo le. Có lần, anh giao hàng đến khu ngoại thành, đơn hàng giá trị lớn, shop không cho kiểm tra hàng trước khi nhận nhưng khách nhất quyết đòi kiểm, còn lớn tiếng quát tháo mắng. Với kinh nghiệm của bản thân, đầu tiên, anh tìm cách xoa dịu khách, sau đó, liên hệ với shop để tìm hướng giải quyết. May mắn là shop cũng hợp tác đồng ý cho khách kiểm tra hàng.

"Làm nghề này nếu nóng tin quá rất dễ va chạm với khách hàng và khó xử lý được công việc. Shipper phải uyển chuyển, khéo léo và giao tiếp nhẹ nhàng với khách", anh Vũ chia sẻ.

Anh Vũ kiểm tra đơn hàng trước khi đem giao. Ảnh: BEST Express

Shipper. Đặng Văn Vũ được quản lý bưu cục nhận xét là người chuyên cần và gương mẫu. Mỗi ngày chạy hơn 50 km không quản nắng mưa nhưng nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt anh. Anh cũng tâm sự, hạn chế xin nghỉ vì không muốn để anh em phải vất vả gánh vác thêm phần việc của mình.

Động lực khác để anh chăm chỉ giao hàng là kiếm tiền cho con gái yên tâm học đại học. Con gái anh năm nay vừa là sinh viên năm nhất, vợ anh chủ yếu lo nội trợ ở nhà nên kinh tế gia đình dựa cả vào công việc giao hàng của anh.

"Con bé mới vào năm nhất thôi, chặng đường còn dài, còn nhiều thứ phải lo, nhưng con học tốt là mình hạnh phúc rồi", anh nói.

Những nỗ lực của anh Vũ đã được đền đáp khi anh được vinh danh là một trong 45 nhân viên giao nhận xuất sắc của BEST trên toàn quốc. Đây là chương trình tri ân được BEST tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ shipper, trong việc đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ giao hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Anh Vũ cho biết giải thưởng là món quà động viên ý nghĩa với anh nhưng dù không có anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

