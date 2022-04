'Ông bố bỉm sữa' tìm lại đam mê IT với khóa blockchain online

TP HCMAnh Nguyễn Hoàng Vi (sinh năm 1985) vừa chăm sóc hai con gái nhỏ, vừa tham gia khóa học blockchain trực tuyến tại FUNiX để theo đuổi đam mê công nghệ.

Vốn là một cựu học sinh chuyên Tin, anh Nguyễn Hoàng Vi thường tự học kiến thức công nghệ. Năm lớp 9, anh từng mua cuốn "Lập trình Window trong 24 giờ" để tự học với suy nghĩ có thể sử dụng tốt Window 98 trong vòng 24 giờ. Từ đó, anh bắt đầu dùng được MS Paint, Window Explorer, thay đổi hình nền, cài đặt Screen Saver. Đây cũng là lúc anh bắt đầu yêu thích máy tính và có định hướng theo ngành công nghệ thông tin.

Dù theo học đại học ngành công nghệ, đến năm thứ hai Đại học Bách Khoa TP HCM, anh quyết định tạm ngừng để tự học theo định hướng cá nhân. Biết lập trình Pascal, C, Visual Basic, thuật toán, lắp ráp máy tính... từ thời phổ thông, nam sinh chinh phục toàn bộ các đầu sách, tài liệu online về PHP, C#, ASP.NET, SQL... để trở thành một lập trình viên tự do chuyên nhận các dự án làm website, phần mềm quản lý.

Anh Nguyễn Hoàng Vi học Blockchain Developer tại FUNiX vì đam mê công nghệ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến cuối năm 2016, trước nhiều cơ hội khởi nghiệp, anh Vi lại bỏ hẳn công nghệ thông tin, chuyển sang sản xuất, kinh doanh xe tập thăng bằng trẻ em thương hiệu Stadier do mình tự phát triển. Giai đoạn Covid-19 bùng phát, thời gian rảnh nhiều hơn, anh Vi tiếp tục tìm hiểu về công nghệ blockchain. Biến đến FUNiX và mô hình giảng dạy trực tuyến, đề cao tự học, người bố hai con đăng ký khóa Blockchain Developer tại đây để có thêm kiến thức mới trong lĩnh vực mình yêu thích, đồng thời, tìm kiếm một bước đột phá trong sự nghiệp.

Theo anh Vi, giáo trình FUNiX được lựa chọn từ các nguồn học liệu uy tín và có tính cập nhật, kiến thức bao quát, sát với thực tế doanh nghiệp. Do đó, anh tự tin hơn khi lựa chọn FUNiX để tiếp tục học công nghệ thông tin.

Vừa kinh doanh, vừa học online và chăm sóc con nhỏ, nam học viên khá bận rộn, chủ yếu học vào buổi tối sau khi con ngủ. Nhờ phương pháp học linh hoạt của FUNiX, anh Vi có thể chủ động sắp xếp lịch học, không bị gián đoạn.

"Tính linh hoạt là yếu tố quan trọng nhất với tôi vì đảm bảo rằng tôi có thể tiếp tục học bất kỳ khi nào mình muốn. Vì vậy không có lý do gì để mình không hoàn thành việc học", anh nói.

Với các kiến thức từ khoá học, anh Vi dự kiến phát triển các dự án về NFT, ấp ủ xây dựng sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đôi khi, ông bố trẻ cũng chán nản khi gặp các vấn đề khó hay gặp bài thực hành đơn giản nhưng do khác biệt về phiên bản, tính tương thích nên bị lỗi nhiều lần phải làm đi làm lại. Để khắc phục, anh chọn cách hỏi mentor (chuyên gia công nghệ) hoặc tạm bỏ qua các vấn đề khó, quay lại nghiên cứu kỹ khi có nhiều thời gian hơn.

Cách học lập trình của học viên sinh năm 1885 là học nhanh một lần, nắm trọng tâm và xác định vấn đề dễ hay khó. Sau đó, anh sẽ học lại một lần nữa, kỹ hơn những đoạn khó và lướt qua những chỗ dễ hơn.

Thông thường, khi học các kiến thức mới, anh không thể hiểu ngay được mà cần có thời gian. Hoặc, đôi khi, anh Vi học đến chương cuối mới hiểu rõ chương đầu do kiến thức bổ trợ cho nhau.

"Vì vậy nếu không hiểu, tôi cứ ghi nhận rồi học tiếp. Sau khi hết môn, có thể quay lại để ôn tập thêm. Lúc đó nếu vẫn chưa hiểu, mình mới tham khảo tài liệu online hoặc hỏi mentor", anh chia sẻ.

Hiện, anh Vi đã hoàn thành chứng chỉ Blockchain tại FUNiX. Khác với mục tiêu ban đầu chỉ là học để biết kiến thức mới, anh nhận thấy mình hoàn toàn có thể có những cơ hội mới trong lĩnh vực này hoặc có thể quay lại với nghề.

Từ một người gần như hoàn toàn mơ hồ về Blockchain, sau khóa học, Nguyễn Hoàng Vi thấy mọi thứ đã quen thuộc: từ các khái niệm cơ bản đến mã nguồn chương trình liên quan đến blockchain. Việc nắm vững kiến thức nền tảng giúp anh phân biệt các dự án blockchain và mục đích của nó, từ đó, dễ dàng định hướng và lựa chọn con đường phát triển cho bản thân. Sau khi hoàn thành đồ án cuối khóa, anh tự tin về kỹ năng lập trình blockchain và có thể nhanh chóng tự tin tham khảo, triển khai các dự án mới.

Hiện, anh Vi thực hiện dự án riêng có tên BabyNFT. Dự án giúp lưu trữ, trao đổi những sản phẩm tranh vẽ của trẻ em lên blockchain, có chức năng tương tự OpenSea nhưng giới hạn tác phẩm của trẻ nhỏ. Sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của anh là lưu lại các bức tranh của con gái ba tuổi, những tác phẩm mang dấu ấn riêng của một thời trẻ thơ. Sau dự án này, anh ấp ủ sẽ thực hiện tiếp dự án MetaSwap.vn, một sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

"Tương lai gần, tôi muốn làm việc như một blockchain developer chuyên nghiệp để tiếp tục rèn luyện kỹ năng và kiến thức ở mức nâng cao hơn", anh chia sẻ.

Quỳnh Anh