Ông Biden trao huân chương cho Messi và 18 người

Ông Biden đã trao Huân chương Tự do Tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất tại Mỹ, cho siêu sao bóng đá Messi và 18 người khác.

Lễ trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống diễn ra tại Nhà Trắng ngày 4/1, dành cho những người hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, thể thao, nhà hoạt động và nhà ngoại giao.

Huân chương Tự do Tổng thống vinh danh những người có "đóng góp nổi bật cho sự thịnh vượng, giá trị hoặc an ninh nước Mỹ, hòa bình thế giới hoặc những nỗ lực quan trọng cho xã hội, lĩnh vực công hoặc tư". Những người được trao huân chương này hoàn toàn do Tổng thống Mỹ quyết định.

Siêu sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi, là một trong số 19 người được Tổng thống Joe Biden trao huân chương năm nay. Anh là người Argentina đầu tiên và cũng là cầu thủ bóng đá nam đầu tiên nhận được danh hiệu này.

Tuy nhiên, Messi không có mặt tại buổi lễ. Người đại diện của Messi cho biết Nhà Trắng đã thông báo với FIFA, và FIFA đã báo cho câu lạc bộ Messi đang thi đấu vào cuối tháng trước rằng anh sẽ được trao tặng danh hiệu này.

"Thông qua câu lạc bộ, Leo đã gửi thư đến Nhà Trắng nói bản thân vô cùng vinh dự khi nhận được huân chương này. Tuy nhiên, do vướng lịch trình nên Leo không thể tham dự", người đại diện của siêu sao bóng đá cho hay.

Theo Nhà Trắng, Messi được trao Huân chương Tự do với tư cách "cầu thủ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp". "Messi đã hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới thông qua Quỹ Leo Messi và là Đại sứ thiện chí của UNICEF", Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Biden trao Huân chương Tự do cho sao bóng đá nữ của Mỹ Megan Rapinoe vào năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên một cầu thủ bóng đá được trao vinh dự này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong lễ trao Huân chương Tự do tại Nhà Trắng ngày 4/1. Ảnh: AFP

Messi, 37 tuổi, là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá, trong đó có chức vô địch World Cup và 8 Quả bóng Vàng. Anh chuyển đến Mỹ thi đấu cho câu lạc bộ Inter Miami vào mùa hè năm 2023, sau khi góp công lớn đưa đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Tháng 2/2024, anh đi vào lịch sử thể thao Mỹ khi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên giành giải vận động viên được yêu thích nhất nước này.

Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, huyền thoại bóng rổ Earvin "Magic" Johnson, tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour, cũng thuộc nhóm những người được trao Huân chương Tự do năm nay.

Tổng thống Biden ca ngợi họ là "những người thực sự phi thường đã cống hiến nỗ lực thiêng liêng để định hình nền văn hóa và hành trình của nước Mỹ".

Bà Clinton từng tranh cử tổng thống năm 2016 song thất bại trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo Nhà Trắng, bà được vinh danh vì đã "nhiều lần làm nên lịch sử trong nhiều thập kỷ phụng sự công chúng", trong đó có việc trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được đề cử tổng thống của một chính đảng.

Khi còn là phó tổng thống hồi năm 2017, ông Biden đã rơi nước mắt khi được ông Barack Obama trao Huân chương Tự do, vài ngày trước khi ông Trump nhậm chức.

Việc ông Biden trao tặng Huân chương Tự do cho 19 người trong những tuần cuối nhiệm kỳ thấy ông mong muốn để lại dấu ấn cuối cùng trước khi rời nhiệm sở. Tổng thống đắc cử Trump sẽ nhậm chức ngày 20/1.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)