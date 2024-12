Ông Biden: Loạt drone lạ không gây nguy hiểm

Tổng thống Biden nói "chưa có mối nguy hiểm nào" từ loạt drone bí ẩn xuất hiện ở Mỹ gần đây, sau khi ông Trump kêu gọi bắn hạ chúng.

"Rõ ràng không có dấu hiệu bất thường, nhưng giới chức đang kiểm tra tất cả mọi thứ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ, đến nay chưa phát hiện mối nguy hiểm nào", Tổng thống Joe Biden nói với phóng viên hôm 17/12, đề cập vụ hàng loạt thiết bị bay không người lái (drone) bí ẩn xuất hiện ở Mỹ gần đây.

Ông Biden nhấn mạnh rất nhiều thiết bị bay không người lái đang được hoạt động hợp pháp tại Mỹ.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trước đó cũng khẳng định loạt drone lạ không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng, kêu gọi truyền thông nhắc nhở người dân rằng có hơn một triệu thiết bị bay không người lái đang hoạt động hợp pháp tại Mỹ.

Trong những tuần qua, những chiếc drone lạ, không rõ nguồn gốc liên tục hiện diện ở bang New Jersey cùng các khu vực khác ở vùng đông bắc Mỹ, khiến người dân xôn xao và hoang mang.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Bộ Lao động ở thủ đô Washington ngày 16/12. Ảnh: AFP

Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin chúng thuộc về đối thủ của Mỹ hay những thực thể nước ngoài. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa cũng khẳng định không có bằng chứng cho thấy loạt drone lạ đe dọa an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kêu gọi chính quyền đương nhiệm bắn hạ các drone này ngay lập tức. Ông cho rằng "có điều bất thường đang diễn ra" và chính quyền Biden không muốn công bố thông tin với người dân vì lý do nào đó.

Ông Trump nói rằng một số drone đã xuất hiện bên trên sân golf của ông ở New Jersey, khiến ông phải hủy kế hoạch nghỉ ngơi cuối tuần ở đây. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Mỹ cũng nhận định những phi cơ này "không phải của đối thủ".

Đảng Dân chủ đang chia rẽ về cách Nhà Trắng xử lý vấn đề. Một số nghị sĩ tin tưởng lời đảm bảo của chính quyền Biden rằng loạt drone không phải mối đe dọa với an toàn công cộng, trong khi những người khác chỉ trích các cơ quan chính phủ vì không cung cấp bằng chứng để chứng minh những tuyên bố đó.

Huyền Lê (Theo Hill, AFP, Reuters)