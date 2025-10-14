Ông Biden, Clinton ca ngợi Tổng thống Trump vì thỏa thuận Gaza

Hai cựu tổng thống Mỹ Clinton và Biden ca ngợi chính quyền Trump vì nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình ở Dải Gaza.

"Con đường đi đến thỏa thuận này không dễ dàng. Chính quyền của tôi từng làm việc không ngừng nghỉ để đưa các con tin trở về nhà, cứu trợ cho dân thường Palestine và chấm dứt chiến tranh. Tôi ca ngợi Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy vì những nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới", cựu tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên mạng xã hội X ngày 13/10.

Ông Biden hy vọng với sự ủng hộ từ Mỹ và thế giới, khu vực Trung Đông sẽ hướng tới nền hòa bình mà ông hy vọng trường tồn cũng như đem lại tương lai cho cả người Israel và người Palestine.

Ông Bill Clinton (trái) và ông Joe Biden tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2023. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống Bill Clinton cũng bày tỏ ủng hộ với thỏa thuận hòa bình ở Dải Gaza, giúp 20 con tin Israel được trả tự do và cho phép nguồn hàng viện trợ cần thiết được đưa vào dải đất.

"Tổng thống Trump, chính quyền của ông ấy và Qatar cùng các bên liên quan trong khu vực xứng đáng được ghi nhận công lao vì đã không ngừng hành động cho tới khi đạt được thỏa thuận", ông Clinton viết trên X.

Tổng thống Trump nhanh chóng phản hồi lời khen ngợi của ông Clinton, nói rằng đó là những lời "tốt đẹp" và "chỉ ra sự thật".

"Tôi luôn hòa thuận với ông ấy. Ông ấy từng là bạn của tôi và đã đến dự đám cưới của tôi. Cả bà ấy cũng vậy", ông Trump nói, dường như nhắc cả tới bà Hillary Clinton.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas - Israel bàn giao con tin để đổi lấy tù nhân, Tel Aviv sẽ bắt đầu rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo. Hamas hôm 13/10 thả 20 con tin Israel, đổi lại gần 2.000 tù nhân Palestine được tự do.

Giới quan sát cho rằng những điều có thể gây trở ngại cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng là Hamas từ chối giải giáp và Israel không cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Ngọc Ánh (Theo ABC, CNN, Axios)