Ông Biden cho phép gần một triệu người nhập cư tiếp tục ở lại Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gia hạn quy chế bảo trợ tạm thời cho gần một triệu người nhập cư, giúp họ ở lại Mỹ hợp pháp thêm 18 tháng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 10/1 thông báo gia hạn quy chế Tình trạng được Bảo trợ Tạm thời (TPS) cho 600.000 người nhập cư Venezuela, 232.000 người El Salvador, 103.700 người Ukraine và 1.900 người Sudan. Điều này đồng nghĩa gần một triệu người nhập cư trên sẽ được phép ở lại Mỹ hợp pháp thêm 18 tháng.

Quy chế TPS được Washington cấp cho công dân nước ngoài đang ở lãnh thổ Mỹ song không thể trở về nhà an toàn do chiến sự, thảm họa thiên nhiên và các tình huống đặc biệt khác. Ông Trump từng muốn chấm dứt chương trình này trong nhiệm kỳ đầu nhưng không thực hiện được do trở ngại pháp lý.

DHS cho biết người nhập cư El Salvador đang được hưởng quy chế TPS có thể tái đăng ký tham gia chương trình vào tháng 3 và ở lại Mỹ đến tháng 9/2026 do các "vấn đề thời tiết và địa chất", trong đó có mưa to, bão lớn trong năm 2023 và 2024, đang tiếp tục gây ảnh hưởng tới các khu vực từng chịu thiệt hại nặng nề bởi động đất hồi năm 2001.

Lao động nhập cư thu hoạch nông sản tại bang California của Mỹ hôm 10/12/2024. Ảnh: AFP

Quyết định gia hạn quy chế TPS với người nhập cư Sudan được đưa ra vì tại nước này đang xảy ra xung đột vũ trang. Với công dân Venezuela, họ được phép ở lại Mỹ vì "tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng mà Venezuela đang tiếp tục phải đối mặt do khủng hoảng chính trị và kinh tế" dưới thời chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Maduro hôm 10/1 tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 7/2024. Mỹ không công nhận chiến thắng của ông Maduro và áp các lệnh trừng phạt. Washington đang treo thưởng 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt lãnh đạo Venezuela, với cáo buộc chính trị gia này buôn bán ma túy. Trong khi đó, ông Maduro chỉ trích Mỹ có những động thái bất hợp pháp.

Công dân Ukraine đang được hưởng quy chế TPS có thể tiếp tục ở lại Mỹ do "các điều kiện phát sinh từ việc Nga mở rộng chiến dịch tại Ukraine", theo DHS.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia hạn quy chế TPS chỉ 10 ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Ông Trump tuyên bố sẽ trục xuất hàng loạt người nhập cư sau khi quay trở lại Nhà Trắng và từng tìm cách chấm dứt chương trình TPS trong nhiệm kỳ đầu tiên, song đã bị ngăn cản.

Tuy gia hạn TPS với gần một triệu người đang ở Mỹ nói trên, chính quyền ông Biden từ chối giúp những người nhập cư mới đến có đủ tiêu chuẩn để hưởng quy chế bảo trợ tạm thời, dù các nhà hoạt động cho rằng động thái này sẽ khiến kế hoạch trục xuất hàng loạt người nhập cư không giấy tờ của ông Trump trở nên khó khăn hơn.

Phạm Giang (Theo AFP)