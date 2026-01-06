Ông bà Mỹ 'còng lưng' gánh chi phí nuôi cháu

Các ông bà ở Mỹ chi trung bình 4.000 USD (khoảng 100 triệu đồng) mỗi năm để hỗ trợ tiền học, nhà ở và sinh hoạt cho cháu, khiến nhiều người kiệt quệ tài chính tuổi già.

Ông Eugene Vickerson ở Atlanta, bang Georgia từng làm hai công việc cùng lúc để đạt mục tiêu tài chính ổn định khi nghỉ hưu. Nhưng kế hoạch an hưởng tuổi già và chuyến du lịch châu Âu mơ ước của ông không bao giờ thành hiện thực.

Năm ông 62 tuổi, con gái ly hôn và đưa cháu nhỏ về sống cùng. "Tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua giường ngủ, tã lót cho cháu", ông nói. Thay vì nghỉ ngơi, ông Eugene quay lại vòng xoáy lo toan cơm áo gạo tiền.

Ngày càng nhiều người cao tuổi Mỹ rơi vào hoàn cảnh như ông Eugene. Khảo sát mới đây của The Senior List cho thấy ông bà Mỹ hiện chi trung bình gần 4.000 USD mỗi năm cho các cháu, gần gấp đôi mức 2.500 USD trong báo cáo năm 2019 của Hiệp hội Hưu trí Mỹ (AARP).

Khoảng 10% người cao tuổi tham gia khảo sát cho biết họ phải hoãn kế hoạch nghỉ hưu hoặc vay nợ để có tiền hỗ trợ thế hệ sau. Nguyên nhân chính là giá nhà, chi phí giáo dục và sinh hoạt phí tại Mỹ liên tục leo thang, vượt quá khả năng chi trả của nhiều cặp vợ chồng trẻ. 25% ông bà thừa nhận họ chịu áp lực lớn và buộc phải chi tiêu tằn tiện hơn để lo cho cháu.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, 94% ông bà còn đóng góp phi tài chính như trông nom, đưa đón đi học hay dạy dỗ trẻ, giúp giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ chúng.

Bà Mercedes Bristol cùng các cháu ở bang San Antonio, Mỹ. Ảnh: AARP

Bà Mercedes Bristol, nhân viên chính quyền bang Texas, cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chỉ còn vài năm nữa là nghỉ hưu. Do các con gặp khó khăn, bà phải nhận nuôi 5 đứa cháu, đứa lớn nhất mới 9 tuổi.

"Tôi thậm chí không có đủ 5 cái giường cho bọn trẻ", bà Mercedes nhớ lại khoảnh khắc bật khóc giữa siêu thị Walmart vì choáng ngợp trước số lượng đồ dùng cần mua. Toàn bộ tiền tiết kiệm dưỡng già của bà đã "đội nón ra đi" để lo cái ăn, cái mặc cho các cháu. Hơn một thập kỷ trôi qua, ba người cháu, nay lần lượt 13, 15 và 19 tuổi, vẫn đang sống dựa vào bà.

Dù gánh nặng tài chính là rất lớn, 63% ông bà được hỏi khẳng định sự an toàn của các cháu xứng đáng với mọi sự hy sinh.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị, trong bối cảnh lạm phát, các gia đình cần có kế hoạch tài chính minh bạch giữa các thế hệ. "Sự hỗ trợ của ông bà không nên là mặc định mà cần được xem xét dựa trên khả năng thực tế, tránh để người cao tuổi rơi vào cảnh nghèo túng ở chặng cuối cuộc đời", báo cáo của The Senior List nhấn mạnh.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo Finance)