Ông Alessandro Antonioli làm Tổng giám đốc COP Việt Nam

Ông Alessandro Antonioli vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Copenhagen Offshore Partners (COP) kiêm Trưởng đại diện Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) từ tháng 9, nhằm tập trung phát triển điện gió ngoài khơi.

Alessandro Antonioli có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại tập đoàn dầu khí British Petroleum (BP), phụ trách kỹ thuật ở General Electric và quản lý đầu tư tại khu vực châu Á.

Gần đây, ông đảm nhiệm các dự án năng lượng carbon thấp của BP tại Việt Nam, Oman, Nhật Bản, Na Uy. Tân tổng giám đốc COP đồng thời giữ vai trò Giám đốc điện gió ngoài khơi tại Bắc Âu và Việt Nam, dẫn dắt giai đoạn phát triển ban đầu các dự án ở miền Bắc.

Ông Alessandro Antonioli. Ảnh: COP

Nhiệm vụ trọng tâm của ông Alessandro là phối hợp với cơ quan quản lý hoàn thiện khung pháp lý, chuyển giao kinh nghiệm quốc tế cho các đối tác, xây dựng chuỗi cung ứng nội địa, triển khai khảo sát - nghiên cứu ban đầu cho các dự án, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

"Nhận nhiệm vụ mới tại COP và CIP là một vinh dự. Tôi sẽ cùng đội ngũ tạo ra bước tiến mới, góp phần khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam", ông Alessandro Antonioli chia sẻ.

Ông cũng khẳng định CIP và COP cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam, không chỉ phát triển các dự án quy mô lớn mà còn góp phần hình thành ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, mang lại lợi ích bền vững cho kinh tế và cộng đồng.

Trước đó, CIP ký thỏa thuận phát triển chung với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại Nam Trung Bộ, công suất dự kiến 1-2 GW.

CIP thành lập năm 2012 tại Đan Mạch, là một trong những quỹ đầu tư hạ tầng năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, với danh mục dự án có tổng công suất 150 GW bao gồm điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và nhiên liệu xanh.

Copenhagen Offshore Partners (COP) là đơn vị phát triển dự án độc lập trực thuộc CIP, chuyên phụ trách các khâu từ nghiên cứu tiền khả thi, phát triển kỹ thuật, quản lý xây dựng đến vận hành dự án điện gió ngoài khơi.

Thái Anh