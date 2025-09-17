OneRail hợp tác IBM tối ưu quản lý chuỗi cung ứng

OneRail tích hợp nền tảng logistics vào bộ giải pháp Sterling Order and Fulfillment Suite của IBM nhằm tăng cường kiểm soát hàng tồn kho, cắt giảm chi phí vận chuyển cho các nhà bán lẻ, phân phối.

Theo OneRail, việc tích hợp này cho phép doanh nghiệp tận dụng nguồn hàng từ nhiều kho và cửa hàng trong khu vực, đồng thời lựa chọn phương thức vận chuyển và nhà cung cấp dịch vụ theo chi phí, trạng thái giao hàng theo thời gian thực. Giải pháp được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng đơn hàng bị chia nhỏ, thiếu hàng hoặc hủy bỏ, đồng thời đưa ra quyết định sớm hơn trong quá trình xử lý đơn.

Nền tảng OmniPoint của OneRail sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá phương án tồn kho, hình thức vận chuyển và năng lực của các đơn vị giao hàng ngay lập tức. Công nghệ này giúp đưa các quyết định trong quy trình quản lý đơn hàng, từ đó giảm bớt các bước trung gian không cần thiết - nguyên nhân gây chậm trễ và phát sinh chi phí ở khâu giao hàng chặng cuối.

OneRail cho biết nền tảng OmniPoint của họ sử dụng trí tuệ nhân tạo để đánh giá các lựa chọn hàng tồn kho, phương thức vận chuyển và năng lực vận chuyển một cách nhanh chóng. Ảnh: CoreDesignKEY

Đối với khách hàng của IBM (International Business Machines Corporation), sự kết hợp này mang lại khả năng giao hàng trong ngày với tỷ lệ đúng hẹn 98%, tiếp cận mạng lưới 12 triệu tài xế, tối ưu hóa tuyến đường và phương thức vận chuyển theo từng mặt hàng, cũng như đội ngũ hỗ trợ 24/7 xử lý sự cố giao hàng. Các tính năng này được thiết kế để tích hợp song song với hệ thống hiện có của IBM, thay vì thay thế hoàn toàn.

Ông Kambiz Pakzad, Giám đốc toàn cầu mảng chuỗi cung ứng của IBM, cho biết các nhà bán lẻ hiện mong muốn tận dụng hàng tồn kho từ mọi điểm trong mạng lưới phân phối, bao gồm cả cửa hàng. Việc bổ sung giải pháp giao hàng chặng cuối của OneRail vào hệ thống IBM Sterling Intelligent Promising sẽ giúp giảm chi phí hoàn tất đơn hàng, đồng thời nâng cao độ chính xác và tin cậy trong cam kết giao hàng.

OneRail nhấn mạnh các khoản đầu tư liên tục vào khoa học dữ liệu và máy học đang hỗ trợ công ty tiến tới mục tiêu điều phối chuỗi cung ứng toàn diện hơn, giúp doanh nghiệp có cái nhìn trực quan và kiểm soát tốt hơn đối với việc phân bổ, vận chuyển và giao hàng.

OneRail là công ty công nghệ logistics có trụ sở tại Orlando (Mỹ), chuyên cung cấp giải pháp giao hàng chặng cuối cho nhà bán lẻ, nhà phân phối và doanh nghiệp thương mại điện tử. Nền tảng của OneRail kết nối mạng lưới hàng triệu tài xế và hãng vận chuyển, giúp tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm giao hàng.

IBM (International Business Machines Corporation) là tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ, có trụ sở tại New York, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ phần mềm, dịch vụ đám mây, trí tuệ nhân tạo đến giải pháp quản lý chuỗi cung ứng. IBM Sterling là bộ giải pháp quản lý đơn hàng và hoàn tất đơn hàng được nhiều doanh nghiệp toàn cầu tin dùng.

Gia Hân (Theo Transport Topics)