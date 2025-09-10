OneCompass mở rộng mạng lưới vận tải tại Mỹ

MỹThương vụ mua lại Koleaseco giúp Hyway Transportation – hãng vận tải thuộc OneCompass mở rộng hiện diện Trung Tây.

OneCompass Holdings, công ty đầu tư với mô hình nhân viên cùng làm chủ, vừa công bố hoàn tất thương vụ mua lại tài sản của Koleaseco - doanh nghiệp vận tải có trụ sở tại Michigan với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Theo thỏa thuận, Koleaseco sẽ hoạt động như một phần của Hyway Trucking, đơn vị trực thuộc Hyway Transportation - công ty thành viên trong danh mục đầu tư của OneCompass. Thương vụ này giúp Hyway mở rộng mạng lưới hoạt động và nâng cao năng lực dịch vụ tại khu vực Trung Tây và các thị trường lân cận.

"Tôi rất háo hức khi thấy Koleaseco bước sang chặng đường mới dưới sự dẫn dắt của OneCompass và Hyway Transportation", ông J.P. Koop, chủ sở hữu Koleaseco, chia sẻ. Koleaseco luôn được xây dựng trên nền tảng giá trị vững chắc và sự tôn trọng với con người - những điều cũng hiện hữu tại Hyway và OneCompass. "Tôi tin tưởng sự chuyển giao này sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho đội ngũ của chúng tôi, đồng thời tiếp tục gìn giữ di sản phục vụ và chính trực mà Koleaseco đã theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ qua", ông nói.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Koleaseco sẽ hoạt động như một phần của Hyway Trucking, một bộ phận của Hyway Transportation, một trong những công ty trong danh mục đầu tư của OneCompass. Ảnh: Koleaseco

Hyway Transportation, có trụ sở tại Dublin, bang Ohio, chuyên vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo, tập trung vào mảng hàng lạnh và hàng khô. Theo dữ liệu từ FMCSA, hiện Hyway vận hành 130 xe đầu kéo, trong khi Koleaseco sở hữu 128 xe tải.

Đây là thương vụ mua lại thứ năm của OneCompass kể từ khi công ty thành lập vào năm 2024. Ông Matt Hartman, Chủ tịch kiêm CEO OneCompass, cho biết: "Chúng tôi rất vui chào đón đội ngũ và khách hàng của Koleaseco gia nhập đại gia đình OneCompass và nền tảng Hyway Transportation. Koleaseco có di sản lâu đời về hiệu quả vận hành, sự tận tâm với khách hàng và văn hóa phù hợp với giá trị của chúng tôi. Họ sẽ là bổ sung quan trọng cho mạng lưới Hyway, đồng thời góp phần thúc đẩy tầm nhìn tăng trưởng quốc gia của chúng tôi".

Các điều khoản tài chính của thương vụ không được tiết lộ.

OneCompass Holdings thành lập năm 2023 tại Mỹ, công ty đầu tư với mô hình nhân viên cùng làm chủ. Công ty chuyên thâu tóm và phát triển các doanh nghiệp vận tải - logistics, với định hướng xây dựng mạng lưới quy mô quốc gia.

Koleaseco là doanh nghiệp vận tải có trụ sở tại Hudsonville, Michigan, hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển bằng đội xe tải tài sản. Công ty được biết đến với văn hóa doanh nghiệp bền vững, coi trọng nhân sự và cam kết chất lượng dịch vụ.

Hải My (Theo Fleet Owner)