'One Piece' ra mắt phiên bản hòa nhạc tại Việt Nam

Buổi hòa nhạc "One Piece Music Symphony" lần đầu ra mắt tại Việt Nam, tái hiện hành trình tìm kho báu của băng hải tặc Mũ Rơm.

Sự kiện diễn ra hai đêm 14 và 15/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), do Saigon Philharmonic Orchestra phối hợp Sound of Faeries tổ chức. One Piece Music Symphony là chương trình hòa nhạc của One Piece được cấp phép chính thức, công ty Toei Animation và nhạc sĩ Kohei Tanaka sản xuất. Trong hơn một thập niên, chương trình thực hiện tại nhiều sân khấu như Dolby Theatre (Mỹ), Philharmonie de Paris (Pháp) hay Beijing Workers' Stadium (Trung Quốc), thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

'Monkey D. Luffy’s Theme' - bản nhạc chủ đề của Luffy Bản nhạc "Monkey D. Luffy's Theme" do nhạc sĩ Kohei Tanaka sáng tác. Video: Toei Animation

Chương trình đưa khán giả theo dõi cuộc phiêu lưu của băng Mũ Rơm thông qua những phân đoạn hoạt hình trình chiếu trên màn ảnh lớn, cùng phần biểu diễn trực tiếp của dàn nhạc giao hưởng gồm hơn 50 nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh góp phần tái hiện tinh thần tác phẩm sau gần 30 năm ra mắt.

Âm nhạc do nhạc sĩ Kohei Tanaka, người gắn bó One Piece từ những ngày đầu, biên soạn và dàn dựng. Các bản nhạc trong phim được làm mới, trong đó có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Haha naru Umi, Sekai no ichiban oden da!!, Ore no saikouchiten. Khán giả lần đầu thưởng thức ca khúc mở màn mang tên UUUUUS!, sáng tác riêng cho buổi hòa nhạc.

Các thành viên băng Mũ Rơm, gồm Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji, Nami và Usopp. Ảnh: Tohei Animation

Tác giả Oda Eiichiro bắt đầu viết One Piece từ năm 1997 và đang xuất bản các chương mới. Theo CBR, OnePiece là một trong những thương hiệu có doanh thu cao nhất, thu về hơn 14,5 tỷ USD từ manga, anime, trò chơi điện tử và sản phẩm liên quan.

Nhạc sĩ Kohei Tanaka, 71 tuổi, là nghệ sĩ âm nhạc anime hàng đầu Nhật Bản, từng sáng tác cho nhiều tác phẩm nổi tiếng như One Piece, Sakura Taisen, JoJo’s Bizarre Adventure và Gunbuster. Ông tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Tokyo, tu nghiệp tại Berklee College of Music (Mỹ), được đánh giá cao bởi phong cách hòa âm mang tinh thần phiêu lưu.

Bản giao hưởng 'Drums of Liberation x Overtaken' Gear 5 của 'One Piece' Phần trình diễn giao hưởng trong phim "One Piece" do dàn nhạc giao hưởng Đại học Thammasat biểu diễn trong concert "The Voyage", dưới sự chỉ huy của Pattrasai Tipyananukul. Video: YouTube Naat Krairiksh

Cát Tiên