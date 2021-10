One Mount kiến tạo hệ sinh thái công nghệ toàn diện

One Mount đang đưa công nghệ giải quyết các điểm nghẽn của thị trường - từ dịch vụ tài chính, phân phối, bán lẻ đến bất động sản.

Tháng 6/2020, chương trình về Chuyển đổi số Quốc gia được phê duyệt, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cạnh tranh về công nghệ số, song hành cùng các cường quốc tiên tiến trên thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại.

One Mount đang trở thành "kỳ lân" công nghệ mới của Việt Nam.

One Mount là một trong số các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước được xướng tên như một đại diện tiêu biểu trong việc cung cấp hệ sinh thái công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Lễ vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2021 mới đây.

One Mount được thành lập năm 2019 và phát triển đúng thời điểm Việt Nam đối diện nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 mang lại. Đây vừa là thử thách, nhưng cũng vừa là cơ hội khẳng định giá trị của doanh nghiệp công nghệ, song hành cùng đất nước trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Chỉ sau hai năm ra mắt, One Mount đã tiên phong triển khai các giải pháp công nghệ giúp số hóa việc kinh doanh, vận hành và gỡ các nút thắt trong nhiều lĩnh vực truyền thống.

One Mount đưa ứng dụng công nghệ hỗ trợ người tiêu dùng, kết nối khách hàng với nhà cung cấp.

Tận dụng sự phát triển của công nghệ hiện đại, doanh nghiệp từng bước tối ưu lợi ích cho toàn chuỗi cung ứng, từ đối tác kinh doanh (nhất là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ) cho đến khách hàng đầu cuối (end-consumer) thông qua các sản phẩm ở mảng phân phối, bất động sản và bán lẻ.

Điển hình ở mảng phân phối, VinShop của One Mount đã trở thành một trong những ứng dụng bán lẻ chuyên dụng hàng đầu Việt Nam khi lên đời công nghệ cho hơn 80.000 tạp hoá Việt. Cũng nhờ thế mạnh công nghệ để hỗ trợ tối đa cho người dùng trên môi trường số, One Mount đã giúp kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng trên cùng một nền tảng, nhằm tiếp cận khách hàng nhanh chóng và bình ổn giá thành sản phẩm. Ngoài việc trở thành người đồng hành trên chặng đường cải thiện sinh kế của hàng chục nghìn chủ tiệm tạp hoá, VinShop còn giúp đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm, giúp người dân an tâm với nguồn hàng đảm bảo chất lượng.

Là nơi giao thoa giữa công nghệ và nhân văn, nơi mọi đối tác, khách hàng trong hệ sinh thái đều được hưởng lợi và cùng nhau phát triển, One Mount đã khai thác lĩnh vực bán lẻ thông qua VinID - một trong những nền tảng tiêu dùng được yêu thích nhất tại Việt Nam với hàng chục triệu người dùng. VinID đã trở thành siêu ứng dụng dẫn đầu xu hướng về một nền tảng tích hợp đa dịch vụ và trở thành người đồng hành đáng tin cậy trong việc mua sắm, như đi chợ online, thanh toán không tiền mặt, tích điểm mọi giao dịch.

Trong khi đó, OneHousing là nhà phân phối và kinh doanh bất động sản, hàng đầu ứng dụng myHome (tích hợp trên siêu ứng dụng VinID) vừa ra mắt gần đây đã thu hút hàng chục nghìn người dùng. OneHousing đang góp phần thay đổi cục diện thị trường bất động sản, mang đến trải nghiệm mua nhà tốt hơn, nâng cao phong cách sống cho khách hàng, mỗi ngày.

One Housing mang lại trải nghiệm mua sắm bất động sản hiện đại cho khách hàng.

Để thực hiện được chiến lược cốt lõi là xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số toàn diện nhất Việt Nam, One Mount chọn cách bắt tay với những người khổng lồ, không ngừng củng cố năng lực thông qua quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lực như Techcombank; hay việc khai thác sức mạnh dựa trên cơ sở hạ tầng và năng lực AI của Google Cloud để đổi mới ở tốc độ nhanh hơn và quy mô lớn hơn.

One Mount được vinh danh tại Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2021.

Vừa qua, One Mount được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp ICT năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn. Doanh nghiệp cũng nhận 3 giải thưởng ở các hạng mục, gồm: Top 10 doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số; Top 10 doanh nghiệp Fintech; và Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, One Mount cũng được Tạp chí HR Asia bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2021 nhờ các chính sách nhân sự nổi bật, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc gắn kết.

Yên Chi