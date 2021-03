One Mount Group và Google Cloud xây hệ sinh thái công nghệ

One Mount Group đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, kết nối người tiêu dùng với doanh nghiệp.

One Mount Group, thành viên của Tập đoàn Vingroup và đối tác chiến lược của Techcombank, vừa thông cáo về việc hợp tác với Google Cloud. Đại diện công ty cho biết, quan hệ đối tác chiến lược trên sẽ mở ra cơ hội để One Mount tận dụng những công nghệ của Google, bao gồm SAP trên Google Cloud và Google Workspace vào chiến lược mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh của mình, đặc biệt là VinShop, VinID và OneHousing.

VinShop là ứng dụng bán lẻ chuyên dụng cho các chủ tiệm tạp hoá độc lập phát triển cửa hàng thông qua công nghệ hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng và hàng tồn kho. Trong khi đó, VinID là một siêu ứng dụng (super-app) và hệ thống quản lý khách hàng thân thiết tích hợp nhiều chức năng như thanh toán, quản lý nhà ở, mua hàng, dịch vụ tài chính. Còn OneHousing là nền tảng cho nhu cầu về nhà ở, hỗ trợ mua bán, đầu tư và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản.

Bên trong văn phòng làm việc của One Mount Group.

One Mount sẽ nhanh chóng áp dụng, mở rộng quy mô các dịch vụ mới bằng cách tiếp cận và tận dụng các tính năng an toàn, mã nguồn mở và các gói phần mềm cơ sở trên Google Kubernetes Engine. Thành viên của Vingroup cũng sẽ tận dụng những công cụ thông minh của Google Cloud trong việc phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (machine learning) như BigQuery để tích hợp và phân tích các nguồn dữ liệu của từng công ty thành viên, nhằm tạo ra thông tin về hành vi khách hàng nhanh hơn. Hợp tác này cũng giúp One Mount nhanh chóng tạo ra các giải pháp nguyên mẫu để giải quyết những vấn đề kinh doanh phức tạp và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới, cũng như thông tin chi tiết cho các nhà quảng cáo trên nền tảng của mình.

Bên ngoài trụ sở của OneHousing.

Ông Lục Nguyễn Minh Lữ, Giám đốc Dữ liệu của One Mount, cho biết: "Google Cloud là đối tác công nghệ quan trọng của One Mount trong việc nhanh chóng tiếp cận thị trường và không ngừng nỗ lực cung cấp các dịch vụ khác biệt cho khách hàng tại Việt Nam".

Công ty cũng nhận thấy độ tin cậy và tính tiện lợi cao hơn kể từ khi chuyển sang Google Cloud, so với triển khai hoạt động tại chỗ. Đội ngũ công ty có thể quản lý lưu lượng truy cập website ở mức độ cao trong những dịp mua sắm cuối năm hay các sự kiện có bán vé dễ dàng hơn trên nền điện toán đám mây.

Năm 2021, công ty này cũng tuyển dụng nhân tài đào tạo trên Google Cloud Platform. Nguồn nhân lực mới sẽ có trọng trách cải thiện tính năng "siêu cá nhân hóa" cho khách hàng dựa trên AI trong các lĩnh vực bán lẻ và bất động sản.

Ruma Subramanian, Giám đốc điều hành của Google Cloud tại Đông Nam Á, cho biết thêm, đơn vị này sẽ giúp One Mount Group khai thác sức mạnh dựa trên cơ sở hạ tầng và năng lực AI của Google Cloud để đổi mới ở tốc độ nhanh hơn và quy mô lớn hơn.

Tiểu Gu