ONE mở tuyến vận chuyển Singapore - Davao - General Santos

SingaporeTuyến vận tải trực tiếp Singapore - Davao - General Santos tăng kết nối thương mại và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tươi từ miền Nam Philippines ra thị trường toàn cầu.

Tập đoàn vận tải biển Ocean Network Express (ONE) vừa công bố tuyến dịch vụ vận chuyển trực tiếp mới kết nối Singapore với hai thành phố cảng phía Nam Philippines là Davao và General Santos (GenSan). Tuyến mới mang tên Philippines Express 3 (PHX3) đánh dấu lần đầu tiên các tàu do ONE khai thác trực tiếp cập cảng tại đảo Mindanao - trung tâm xuất khẩu nông sản lớn nhất của Philippines.

Theo thông tin từ ONE, lộ trình của tuyến PHX3 gồm: Singapore - Davao – General Santos - Singapore, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển và tăng khả năng kết nối giữa Đông Nam Á và thị trường toàn cầu.

ONE cho biết việc khai trương tuyến PHX3 không chỉ mở rộng phạm vi dịch vụ tại các cảng trọng điểm của Philippines mà còn hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu hàng nông sản cần bảo quản lạnh (reefer cargo), đặc biệt là các mặt hàng như chuối và dứa - hai sản phẩm chủ lực của khu vực Mindanao.

Tàu container của Ocean Network Express (ONE) sẽ cập cảng Davao, đánh dấu việc khai trương tuyến vận tải trực tiếp Singapore - Davao - General Santos. Ảnh: Ocean Network Express

Ông John Michael Co, Trợ lý giám đốc phụ trách khách hàng chủ chốt của ONE Philippines, nhận định: "Davao và General Santos đang nổi lên như những trung tâm xuất khẩu nông sản tươi sống năng động của khu vực. Tuyến PHX3 do ONE vận hành mở ra nhiều cơ hội mới, mang đến cho các nhà xuất khẩu thời gian vận chuyển nhanh hơn, không gian hàng hóa chuyên biệt và phạm vi kết nối rộng hơn để tiếp cận hiệu quả các thị trường quốc tế".

Ocean Network Express (ONE) là hãng vận tải container đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore, được thành lập năm 2018 thông qua sự hợp nhất của ba hãng tàu lớn Nhật Bản gồm K Line, MOL và NYK Line. ONE hiện nằm trong top 10 hãng vận tải container hàng đầu thế giới, với đội tàu hơn 220 chiếc và năng lực chuyên chở hơn 1,5 triệu TEU.

ONE hoạt động tại hơn 120 quốc gia, cung cấp các tuyến vận tải biển toàn cầu kết nối châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Phi. Với việc khai trương tuyến PHX3, hãng tiếp tục củng cố vị thế tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy vai trò của Mindanao như một điểm trung chuyển nông sản chủ lực của Philippines ra thế giới.

Gia Hân (Theo PortCalls)