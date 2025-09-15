Onana chơi hay nhất trận khi ra mắt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ KỳThủ môn biên chế Man Utd, Andre Onana mắc sai lầm dẫn đến bàn thua nhưng vẫn là cầu thủ hay nhất khi Trabzonspor thua Fenerbahce 0-1 ở vòng 5 Super Lig.

Ba ngày sau khi hoàn tất hợp đồng cho mượn từ Man Utd, Onana được HLV Fatih Tekke trao suất bắt chính khi làm khách của Fenerbahce. Trận đấu sớm trở nên khó khăn cho Trabzonspor khi tiền vệ Okay Yokuslu bị truất quyền thi đấu ở phút 20 vì hành vi bạo lực. Trong thế 10 chống 11, hàng thủ đội khách liên tục bị dồn ép và Onana trở thành chốt chặn cuối cùng.

Thủ môn Onana trong trận Trabzonspor gặp Fenerbahce ở vòng 5 Super Lig trên sân Sukru Saracoglu, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tối 14/9/2025. Ảnh: CBS

Theo thống kê, thủ thành 29 tuổi đối mặt tới 29 pha dứt điểm. Anh cứu thua tám lần, trong đó có bốn tình huống phải bay người, và ngăn chặn 1,63 bàn thua kỳ vọng. Điều đó có nghĩa một thủ môn bình thường sẽ thủng lưới từ một tới hai bàn.

Tuy nhiên, thủ thành Cameroon đã có thể làm tốt hơn ở tình huống phút 45. Đồng đội cũ ở Man Utd, Fred sút xa không quá mạnh nhưng hiểm, khiến Onana không bắt dính bóng. Anh đẩy bóng ra ngay trước chân Sebastian Szymanski, để cầu thủ Ba Lan sút bóng bật tới vị trí Youssef En-Nesyri đệm bồi vào lưới trống. Pha làm bàn duy nhất của En-Nesyri khiến Trabzonspor nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải.

Trong hai mùa trước ở Man Utd, Onana đã nhiều lần bị chê trách vì những pha đẩy bóng ra phía trước, thay vì hết biên ngang. Điều đó tạo cơ hội cho đối thủ đá bồi ghi bàn.

Fenerbahce 1-0 Trabzonspor Diễn biến chính trận đấu.

Dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua, Onana vẫn được chấm 8,7 điểm, theo thống kê Fotmob, và nhận giải Cầu thủ hay nhất. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu không có phong độ xuất thần của thủ môn Cameroon, Trabzonspor đã thủng lưới nhiều hơn một bàn.

Onana chuyển đến Man Utd từ Inter năm 2023 với giá 64 triệu USD, nhưng anh không đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford. Sau 102 trận, Onana để lọt lưới 150 bàn và chỉ có 24 trận giữ sạch lưới. Mùa này, anh mới ra sân một lần cho Man Utd tại Cup Liên đoàn, trước khi được đem cho Trabzonspor mượn.

Trabzonspor đang đứng thứ ba Super Lig với 10 điểm, ngang Fenerbahce nhưng chơi nhiều hơn một trận. Galatasaray dẫn đầu với năm trận toàn thắng. Trong trận tiếp theo tối 20/9, Onana sẽ ra mắt khán giả nhà khi Trabzonspor tiếp Gaziantep trên sân Akyazi.

Hoàng An