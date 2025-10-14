ON Live TV đồng hành đại diện Việt Nam thi đấu Worlds 2025

Nền tảng truyền hình tương tác của VTVcab hợp tác chiến lược với Team Secret Whales - đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Vòng chung kết Thế giới Liên minh huyền thoại - Worlds 2025.

Ngày 13/10, ON Live TV - nền tảng truyền hình tương tác chuyên biệt về esports và thể thao, trực thuộc VTVcab, công bố trở thành đối tác chiến lược của Team Secret Whales (TSW).

Theo thỏa thuận hợp tác, ON Live TV sẽ đầu tư và hỗ trợ toàn diện cho TSW trong tập luyện, thi đấu và quảng bá hình ảnh, bắt đầu từ hành trình tại Worlds 2025. Worlds là giải đấu thể thao điện tử danh giá bậc nhất thế giới, quy tụ 17 đội tuyển hàng đầu, Team Secret Whales - đương kim Á quân LCP Final 2025 là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại mùa giải năm nay.

Team Secret Whales là đội hình trẻ nhất tại Worlds 2025. Ảnh: ON Live TV

Đội tuyển cũng trở thành đại diện hình ảnh chính thức của ON Live TV, thể hiện cam kết chung trong việc lan tỏa tinh thần thể thao điện tử và thúc đẩy vị thế Việt Nam trên bản đồ Esports toàn cầu.

ON Live TV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ giải đấu Worlds 2025 với các luồng bình luận độc quyền từ những caster nổi tiếng như Hoàng Luân, Văn Tùng, Đức Mạnh... Kết hợp tính năng tương tác trực tiếp, nền tảng mang đến trải nghiệm xem khác biệt, giúp khán giả đồng hành và cổ vũ đội tuyển Việt Nam theo cách gần gũi hơn.

Nằm trong chiến lược phát triển Esports và thể thao học đường của VTVcab và MobiFone, ON Live TV là nền tảng truyền hình tương tác chuyên biệt về nội dung thể thao điện tử. Hệ sinh thái của nền tảng bao gồm các bản quyền giải đấu quốc tế như Worlds, LCK, LCP, AIC, AOG... cùng nhiều nội dung thể thao truyền thống như bóng đá, golf, tennis.

Thông qua việc đồng hành cùng TSW tại Worlds 2025, nền tảng tiếp tục khẳng định vai trò của VTVcab trong việc phát triển thể thao điện tử Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế và hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu Esports Việt chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập toàn cầu.

Hoài Phương