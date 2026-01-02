'Ổn định tài chính' của bạn trai đến từ việc cặp với phụ nữ hơn 15 tuổi

Chị ta chu cấp cho anh khá nhiều, từ sinh hoạt đến mua sắm, miễn là anh ở bên làm chị ấy vui.

Tôi 30 tuổi, độc thân, làm công việc văn phòng, thu nhập đủ sống. Tôi quen anh hơn 7 tháng qua một người bạn giới thiệu. Ấn tượng ban đầu về anh khá tốt: ngoại hình ổn, nói chuyện có duyên, biết quan tâm người đối diện. Anh bảo mình làm tự do trong lĩnh vực tài chính nên thời gian linh hoạt, không gò bó giờ giấc. Nghe anh nói, tôi nghĩ đó là kiểu đàn ông hiện đại, chủ động và có năng lực.

Trong thời gian tìm hiểu, anh tiêu tiền khá thoải mái. Điện thoại, đồ công nghệ luôn là loại mới nhất. Mỗi lần đi ăn, đi chơi, anh đều giành trả tiền, chưa bao giờ để tôi phải lúng túng. Thỉnh thoảng anh mua cho tôi vài món quà nhỏ, không quá đắt nhưng đúng sở thích. Tôi không đặt nặng vật chất, cũng không hỏi sâu về thu nhập, chỉ nghĩ rằng ít nhất anh là người biết lo cho bản thân và không keo kiệt trong tình cảm.

Chúng tôi không ràng buộc tài chính, không sống chung, cũng chưa nói đến chuyện xa hơn. Tôi thấy mối quan hệ như vậy là vừa đủ để tìm hiểu. Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được anh đang qua lại với một người phụ nữ khác. Chị ta góa chồng, hơn anh khoảng 15 tuổi. Ban đầu tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tìm hiểu rõ sự việc.

Sự thật khiến tôi hụt hẫng hơn tôi tưởng. Anh ở bên người phụ nữ đó chủ yếu vì tiền. Chị ta chu cấp cho anh khá nhiều, từ sinh hoạt đến mua sắm, miễn là anh ở bên làm chị ấy vui. Những món đồ đắt tiền, cách chi tiêu hào phóng mà tôi từng nghĩ là từ công việc tài chính, hóa ra phần lớn đều đến từ mối quan hệ đó. Khi tôi hỏi thẳng, anh quanh co một lúc rồi cũng nhận và nói đó là thỏa thuận rõ ràng, không tình cảm, ai cần gì thì đáp ứng cái đó. Rồi anh xin tôi cho anh chút thời gian để chấm dứt với người phụ nữ đó.

Lúc đó, tôi hụt hẫng vô cùng, thấy mình kiểu "có mắt như mù" không nhận ra anh lừa dối bao lâu nay. Tôi biết mình không thể tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông không chân thật này. Từ hôm đó đến giờ, tôi im lặng, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích hay níu kéo nào từ anh, chỉ một mình âm thầm chịu đựng nỗi đau giày vò trái tim. Tôi không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này, chỉ có thể nói là rất khó chịu. Tôi vẫn nhớ anh rất nhiều nhưng không thể bỏ qua được chuyện đó. Tôi phải làm sao để nhanh chóng vượt qua nỗi đau bị lừa dối này?

Hương Giang