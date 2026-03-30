Omoway sản xuất xe máy điện tự cân bằng

Hãng công nghệ Omoway công bố kiến trúc Omo Robot, dự kiến sản xuất xe máy điện tự cân bằng Omo X đầu tiên của hãng, hôm 12/3.

Mẫu xe máy điện tự cân bằng đầu tiên của Omoway được hãng ra mắt tại một triển lãm công nghệ ở Singapore. Chiếc Omo X trang bị mô-đun con quay hồi chuyển CMG (Control Moment Gyroscope) và các mô hình học tăng cường (Reinforcement Learning).

Xe máy điện tự cân bằng của Omoway tại sự kiện.

Tại sự kiện này, hãng mang đến màn trình diễn "Ballet trên bánh xe", khi chiếc Omo X có thể tự đứng vững khi có người ngồi và không dùng chân chống. Hãng cho biết mẫu xe này đạt giải thưởng thiết kế German iF Design Awards 2026 và có hệ thống an toàn chủ động mang tên All-Scenario Protection. Theo mô tả, hệ thống này có khả năng ngăn tình trạng trượt bánh trên mặt đường ướt, hỗ trợ vào cua, xử lý tránh chướng ngại vật ở tình huống khẩn cấp.

Nền tảng của mẫu xe này đến từ kiến trúc Omo Robot, đóng vai trò như "bộ não" cho hệ sinh thái sản phẩm. Theo Omoway, kiến trúc này xây dựng trên 4 công nghệ gồm: nhận diện thị giác 360 độ, mô hình quyết định cấp độ mili-giây, hệ thống thực thi hiệp đồng và kiến trúc điện tử không có độ trễ.

Sự kiện giới thiệu sản phẩm của Omoway tại Singapore.

Ngoài dòng xe Omo X, hãng này cũng giới thiệu mẫu robot bánh lốp Mobility One. "Nhờ thừa hưởng bộ mã nguồn và dữ liệu thực tế từ Omo X, Mobility One sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt trong các không gian hẹp để thực hiện dịch vụ giao hàng tận cửa", đại diện hãng nói. "Thiết kế môđun cho phép robot thay đổi linh hoạt các chức năng, hướng đến kiến tạo một nền tảng robot phổ quát".

Mẫu xe máy điện tự cân bằng Omo X.

Hãng dự kiến sẽ mở rộng hoạt động đến các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. "AI sẽ thực sự phục vụ con người khi được hữu hình hóa, thông qua thực thể vật chất", ông Todd, nhà sáng lập Omoway nói.

