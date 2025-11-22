Omoda & Jaecoo Việt Nam sắp bán 6 dòng xe mới từ 2026

Loạt xe mới với nhiều sản phẩm từ phân khúc B+ cho đến cỡ D, từ xe xăng cho đến HEV và PHEV.

Omoda & Jaecoo Việt Nam hé lộ loạt sản phẩm mới cho năm 2026 trong một sự kiện tại TP HCM. Theo chia sẻ, kế hoạch sản phẩm của O&J năm 2026 sẽ phủ kín các phân khúc, B+, C-, C, C+ và D, với 6 sản phẩm chính: C5, J5, O4, J6, C7, J8.

Omoda C7 xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 8. Ảnh: Minh Quân

Cụ thể ở phân khúc B+, O&J đưa về C5 và J5, cạnh tranh với những dòng xe động cơ đốt trong ICE, hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện. Mẫu J5 sẽ có J5 ICE, J5 HEV và J5 BEV.

Phân khúc C-, lần đầu tiên O&J giới thiệu mẫu crossover O4 với bốn biến thể, gồm ICE, HEV, PHEV và BEV. Trong khi phân khúc C, hãng xe Trung Quốc chỉ có J6 thuần điện BEV, mẫu xe gầm cao này đã về Việt Nam. Ở hạng C+, O&J cung cấp mẫu gầm cao C7, với các biến thể xăng (ICE) và plug-in hybrid (PHEV).

Tham vọng của O&J không dừng lại, hãng cạnh tranh cả phân khúc D với mẫu J8 với biến thể ICE và PHEV.

Các dòng xe của Omoda gồm C5, C7 và O4 hướng tới khách hàng trẻ thích công nghệ. Trong khi các mẫu xe của Jaecoo (J5, J6, J7, J8) dành cho nhóm khách hàng ưa thích sự mạnh mẽ, sang trọng và thích khám phá.

Xe gầm cao điện Jaecoo J6 lộ diện tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Việc Omoda & Jaecoo Việt Nam hé lộ loạt sản phẩm mới cho thấy động thái tấn công mạnh vào thị trường, nhất là trong bối cảnh hãng này đã khởi công nhà máy tại Hưng Yên, dự kiến vận hành trong 2026.

Minh Vũ