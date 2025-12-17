Omoda & Jaecoo Việt Nam mở 60 showroom trong 2026

Omoda & Jaecoo đặt mục tiêu phát triển và hoàn thiện hệ thống phân phối với 60 showroom trong năm tới, giữ vị thế dẫn đầu trong nhóm thương hiệu Trung Quốc.

Thống kê từ hãng này cho thấy, hiện Omoda & Jaecoo đang sở hữu hệ thống 40 showroom, nhà phân phối trên cả nước, nhiều nhất trong nhóm các hãng xe Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Không gian một lễ ra mắt showroom mới của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam. Ảnh: O&J

Khoảng 1 năm gia nhập thị trường Việt, có thời điểm hãng này khai trương gần 10 showroom, nhà phân phối trong một tháng, đồng thời đưa chiến lược "mở rộng có kiểm soát", ưu tiên chất lượng và đồng bộ trong trải nghiệm người dùng. Theo hãng này, tốc độ tăng trưởng của mạng lưới nhà phân phối đến từ việc lựa chọn đối tác phù hợp, có năng lực tài chính, kinh nghiệm ngành ôtô và định hướng phát triển dài hạn.

Trong năm tới, Omoda & Jaecoo dự kiến ra mắt 16 dòng sản phẩm mới tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Các nhà phân phối, showroom tại Việt Nam được đầu tư theo chuẩn toàn cầu của Omoda & Jaecoo, đặt ở các khu phố lớn, đông đúc, thuận tiện cho người dùng tiếp cận. Các showroom tích hợp không gian trưng bày, xưởng dịch vụ, trang thiết bị đồng bộ và đội ngũ kỹ thuật đào tạo theo tiêu chuẩn từ hãng.

"Đây là nền tảng để thương hiệu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ sau bán hàng toàn quốc, từ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa và chăm sóc khách hàng suốt vòng đời sản phẩm", đại diện của Omoda & Jaecoo Việt Nam nói.

Các dòng xe Omoda & Jaecoo đang kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: O&J

Các trung tâm dịch vụ hậu mãi này được kết nối trực tiếp đến hệ thống cung ứng phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Hãng này đưa cam kết cung ứng phụ tùng trong 48 giờ cho linh kiện thông dụng, thông qua kho phụ tùng đặt ở Đồng Nai và Hải Phòng, là trung tâm logistics khu vực phía Nam và phía Bắc, cung ứng linh kiện cho các nhà phân phối toàn quốc.

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, việc hệ thống phân phối được mở rộng trong thời gian ngắn cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư trong nước vào chiến lược của hãng. "Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, quyết định hợp tác và đầu tư dài hạn vào một thương hiệu mới không phải là lựa chọn dễ dàng", đại diện hãng nói, thêm rằng khả năng triển khai thực tế đã giúp hãng này thuyết phục được nhiều đối tác lớn trên toàn quốc.

Jaecoo J6 sẽ xuất hiện tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025 do VnExpress tổ chức. Ảnh: O&J

Ngoài mở rộng mạng lưới, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự, tối ưu hệ thống phụ tùng và các chương trình hậu mãi ở đại lý, hướng đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng trên cả nước.

Đăng Quang