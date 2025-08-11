Omoda & Jaecoo tung ưu đãi cho hai dòng xe tháng 8

Omoda C5, Jaecoo J7 và J7 PHEV được hãng áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ, hỗ trợ người dùng trả góp từ 0 đồng trong tháng 8.

Với mẫu crossover đô thị C5 bản Luxury, Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng chính sách "Trả trước 0 đồng – đem xe về nhà". Người dùng sẽ có hai lựa chọn gói tài chính, gồm mua xe 0 đồng với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ (10-12% giá trị xe, tùy tỉnh thành), ngân hàng áp dụng gói vay 90% giá trị xe, thời hạn tối đa 84 tháng (áp dụng theo điều kiện của AB Bank).

Omoda C5 trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: O&J Việt Nam

Lựa chọn thứ hai khi mua trả góp Omoda C5 là gói lãi suất 4,99% một năm, cố định 12 tháng đầu tiên với mức vay đến 90% giá trị xe. Omoda C5 là dòng crossover đô thị với thiết kế lai coupe hiện đại, sở hữu nhiều công nghệ và các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn ADAS. Theo hãng, xe có chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP.

Các phiên bản Jaecoo J7 trong một chuyến hành trình. Ảnh: O&J Việt Nam

Với mẫu SUV Jaecoo J7 phiên bản Flagship, hãng hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ. Bản J7 PHEV nhận hỗ trợ tương tự, người dùng được tặng thêm bộ sạc cầm tay. Jaecoo J7 và J7 PHEV (SHS) là bộ đôi SUV sở hữu cá tính khác nhau. J7 Flagship dùng động cơ xăng truyền thống còn J7 PHEV sử dụng hệ thống hybrid cắm sạc ngoài.

Hãng công bố mẫu PHEV có mức tiêu thụ nhiên liệu từ 0,52 lít/ 100 km, hệ thống hybrid cắm sạc ngoài giúp xe không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc như xe điện.

Thiết kế vô lăng Omoda C5. Ảnh: O&J Việt Nam

Các dòng xe Omoda và Jaecoo tại Việt Nam được hãng áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km cho xe và 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ và pin. Hãng này đặt mục tiêu có hệ thống 39 nhà phân phối trên toàn quốc vào cuối năm nay, đồng thời nhà máy lắp ráp dự kiến hoạt động cuối năm 2026.

Quang Anh