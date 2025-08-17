Omoda C7 - CUV cỡ C chào khách khách Việt

Hà NộiMẫu CUV mang thiết kế trẻ trung, bán ra hai phiên bản chạy xăng và PHEV, ra mắt và công bố giá vào cuối tháng 9.

Tiếp nối mẫu CUV Omoda C5 ở cỡ B, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục mang về chiếc C7 cỡ C, cạnh tranh với các mẫu xe đang bán chạy như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V. Xe được trưng bày tại một sự kiện ở hồ Gươm cùng các mẫu Omoda C5, Jaecoo J7, Jaecoo J6.

Omoda C7 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế "Art in Motion". Tạo hình đầu xe có nét giống mẫu Lexus RX, cản trước với lưới tản nhiệt hình chữ X với họa tiết tổ ong, hai bên cản được khắc họa tiết tổ ong chìm. Cụm đèn pha dạng LED với dải đèn định vị sắc cạnh, hai bóng pha và cốt được phân tầng tách biệt.

Tổng thể, C7 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.660 x 1.875 x 1.670 mm, trục cơ sở 2.720 mm. So với các đối thủ trong phân khúc CUV cỡ C như Mazda CX-5 (4.550 x 1.840 x 1.680 mm), Hyundai Tucson (4.640 x 1.865 x 1.665 mm), Omoda C7 có lợi thế về tổng thể kích thước nhưng trục cơ sở ngắn hơn Tucson.

Thiết kế phần thân nuột nà, tay nắm cửa dạng ẩn giúp xe thanh thoát hơn. Đuôi xe tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu LED tạo hình tia sét.

Omoda C7 trang bị la-zăng hợp kim nhôm làm hai tông màu, kích thước 19 inch. Bên trong trang bị hệ thống treo trước Mac Pherson, phía sau loại liên kết đa điểm.

Nội thất của Omoda C7 tối giản, nổi bật với màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2K, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, có lọc bụi mịn PM0.3. Phía dưới trang bị sạc không dây 50W.

Xe trang bị thêm các phím vật lý điều chỉnh âm lượng, bật tắt điều hòa nhanh, sấy kính trước/sau và chuyển chế độ lái. Xe có ba chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng kích thước 8,8 inch. Vô lăng hai chấu, tích hợp con lăn tăng giảm âm lượng, điều hòa, các phím thoại rảnh tay, chế độ cruise control.

Ghế bọc da kết hợp da lộn, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và nhớ ghế, ghế phụ chỉ chỉnh điện 4 hướng. Xe có cửa sổ trời Panorama, kính cửa sổ 2 lớp.

Hàng ghế sau rộng rãi, lưng ghế hơi đứng, trang bị bệ tì tay kèm khay để cốc, cửa gió điều hòa, sưởi ghế và hai cổng sạc USB.

Tại sự kiện, C7 trưng bày phiên bản máy xăng 1,6 lít tăng áp, công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Đi kèm hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Omoda sẽ bán cả hai phiên bản máy xăng và PHEV. Phiên bản PHEV trang bị động cơ 1,5 lít tăng áp, công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm, hộp số hybrid truyền động trực tiếp 1 cấp và dẫn động cầu trước. Kết hợp khối pin 18,4 kWh, nếu chỉ chạy điện sẽ có quãng đường di chuyển 95 km theo tiêu chuẩn WLTC, nếu kết hợp cả xăng và điện, quãng đường lên tới hơn 1.250 km.

Hệ thống an toàn của xe được trang bị đầy đủ bao gồm cả hệ thống ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng, giới hạn tốc độ kèm cảnh báo, đèn tự động điều chỉnh xa/gần, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi lùi, cảnh báo mở cửa, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ lái xe trong đường tắc, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển.

Nhân viên bán hàng của Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, Omoda C7 sẽ mở bán vào cuối tháng 9, mức giá giao động 800-900 triệu. Xe ra mắt và công bố giá cùng mẫu crossover chạy điện Jaecoo J6.

Trước đó, hồi tháng 5, Geleximco (tập đoàn liên doanh phân phối Omoda và Jaecoo tại Việt Nam), đã khởi công xây dựng nhà máy tại Thái Bình, có thể sớm đi vào hoạt động lắp ráp xe từ 2026.

Minh Quân