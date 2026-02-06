Omoda C5 PHEV sắp bán tại Việt Nam

Mẫu xe gầm cao cỡ B thêm bản plug-in hybrid, dự kiến ra mắt trong tháng 4, giá bán công bố cùng thời điểm.

Omoda & Jaecoo Việt Nam (O&J) hé lộ mẫu xe gầm cao Omoda C5 SHS trong một sự kiện tại Tiền Hải, Hưng Yên ngày 5/2. C5 SHS là phiên bản plug-in hybrid (PHEV), bổ sung lựa chọn cho khách Việt bên cạnh bản động cơ đốt trong.

So với bản động cơ đốt trong, C5 SHS sử dụng treo sau đa liên kết thay vì thanh dầm xoắn. Hệ thống treo này cho khả năng vận hành êm ái hơn. Trong khi các trang bị tiêu chuẩn khác như loa Sony, kính hai lớp ở cửa trước giúp tăng khả năng cách âm và hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng.

Theo chia sẻ từ O&J, C5 bản PHEV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, trong khi bản máy xăng là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm. Bản hybrid dài hơn 47 mm so với bản xăng, nhưng chiều rộng và dài không đổi. Về cơ bản, với kích thước này, C5 SHS vẫn là một chiếc crossover cỡ B, nhưng hãng muốn định vị phân khúc B+.

Xe trang bị động cơ xăng 1.5 tăng áp kết hợp với một môtơ điện và gói pin có hỗ trợ sạc ngoài. Tuy nhiên O&J chưa tiết lộ thông số chi tiết cũng như công suất và phạm vi hoạt động thuần điện.

Nội thất nổi bật với cụm màn hình cong, gồm màn hình cảm ứng giải trí và bảng đồng hồ. Vô-lăng đáy phẳng, ghế da cao cấp phong cách thể thao. Các tiện ích như điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, cửa sổ trời, cốp điện, sạc không dây.

Theo kế hoạch, Omoda C5 SHS ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 4, chưa có giá. Trong khi C5 động cơ đốt trong bán 3 phiên bản, giá 539-669 triệu đồng.

Hãng đang xây dựng nhà máy Gel-O&J (Geleximco Omoda & Jaecoo) ở Tiền Hải, Hưng Yên, dự kiến vận hành trong năm 2026 và xuất xưởng mẫu Jaecoo J5 đầu tiên trong quý III.

Dự án nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Hưng Yên có quy mô đầu tư giai đoạn đầu hơn 8.125 tỷ đồng, diện tích sử dụng hơn 380.000 m², với công suất thiết kế 120.000 xe/năm, hướng tới sản xuất xe xăng, hybrid và xe điện. Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục được mở rộng để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á.

Lương Dũng