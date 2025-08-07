Omoda C5 nhận ưu đãi trả trước từ 0 đồng

Omoda & Jaecoo Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm gói vay đến 90% giá trị xe, áp dụng cho một số phiên bản Omoda C5 trong tháng 8.

Đại diện hãng xe Trung Quốc cho biết, chương trình được hãng thiết kế riêng cho người dùng mua mẫu crossover Omoda C5. Theo đó, hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (10-12% tùy tỉnh thành), kèm gói vay tối đa 90% giá trị xe, thời hạn đến 84 tháng và áp dụng theo điều kiện của ngân hàng AB Bank.

Nếu không lựa chọn gói trên, người dùng mua trả góp sẽ nhận ưu đãi lãi suất 4,99% một năm, cố định trong 12 tháng đầu tiên, mức vay đến 90% giá trị xe.

Omoda C5 trong một chuyến hành trình. Ảnh: O&J Việt Nam

C5 là dòng xe đầu tiên được Omoda & Jaecoo Việt Nam phân phối, nhập khẩu Indonesia, ra mắt vào quý IV/2024, với chính sách bảo hành hệ truyền động trong vòng 7 năm hoặc 1 triệu km, động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km tùy điều kiện tới trước. Xe trang bị động cơ 1.5 tăng áp, công suất 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 230 Nm, hộp số CVT.

Thiết kế vô lăng của Omoda C5. Ảnh: O&J Việt Nam

Về an toàn, theo hãng này, Omoda C5 được phát triển trên khung thép cường lực chiếm hơn 78%, đi kèm 6 túi khí và loạt công nghệ như ABS, EBD, ESP, HAC, TCS. Xe tích hợp gói ADAS với 16 tính năng hỗ trợ lái nâng cao như: điều khiển hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ lái tự động (ICA), lái xe khi tắc đường (TJA) và phanh tự động khẩn cấp (AEB)... Xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP.

Nội thất Omoda C5. Ảnh: O&J Việt Nam

Bên cạnh đó, hãng này đang triển khai xây dựng nhà máy sản xuất các dòng xe Omoda & Jaecoo, đặt tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Quang Anh