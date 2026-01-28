Omo tặng Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình 20.000 banh hạt giống

Nhãn hàng Omo trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như mun, gõ biển và thanh thất cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình ngay trước thềm Tết Bính Ngọ.

Trải rộng trên diện tích 106.600 ha, bao gồm cả rừng, biển, bán sa mạc, Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) được mệnh danh là "lá phổi xanh" của vùng duyên hải Nam Trung Bộ với hệ sinh thái động thực vật đa dạng. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên hiểm trở khiến việc khôi phục hệ sinh thái, bảo vệ rừng gặp nhiều thách thức hơn.

Trong bối cảnh đó, phủ xanh rừng bằng banh hạt giống được các chuyên gia trồng rừng đánh giá là giải pháp phù hợp. Hạt giống được bao bọc bởi đất và hỗn hợp dinh dưỡng, nhờ thế tránh được tác động khắc nghiệt của thiên nhiên, nảy mầm gần sát với quá phát tán hạt trong tự nhiên. Quá trình làm banh hạt giống không quá phức tạp nhưng mang lại nhiều lợi ích, góp phần củng cố thảm thực bì và cải thiện hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển duy nhất tại Việt Nam.

Cán bộ Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình chia sẻ về giải pháp làm banh hạt giống để trồng rừng. Ảnh: Omo Việt Nam

Tại sự kiện "Cùng Omo gieo triệu mầm xanh - phủ vạn cánh rừng" do nhãn hàng Omo và Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình đồng tổ chức hôm 16/1 vừa qua, đông đảo khách mời đã cùng nhau làm những banh hạt giống tặng rừng. Các khách mời gồm đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhiều nghệ sĩ, blogger du lịch và các gia đình yêu thiên nhiên. Sự kiện livestream thử thách làm banh hạt giống để cùng nhau mang "lộc xanh" đến với núi rừng được đông đảo người xem ủng hộ với hàng chục nghìn lượt bình luận, tương tác trên fanpage của chương trình. Theo Omo, hoạt động này đóng vai trò là hình thức giáo dục mới mẻ, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và phục hồi môi trường tại Việt Nam.

Các khách mời chia nhóm thực hiện thử thách làm banh hạt giống tại sự kiện "Cùng Omo gieo triệu mầm xanh - phủ vạn cánh rừng". Ảnh: Omo Việt Nam

Trước đó, vào năm 2022, Omo cũng trao tặng vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình hơn 20.000 banh hạt giống. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021-2025, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhãn hàng Omo thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam phối hợp thực hiện. Sau 5 năm, chương trình đã chính thức hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây, gieo 80.000 banh hạt giống tại 12 vườn quốc gia 21 tỉnh thành (trước sáp nhập) trên khắp cả nước.



Sự kiện hôm 16/1 khởi động cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030 của nhãn hàng. Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đánh giá mô hình hợp tác của Unilever, thông qua nhãn hàng Omo là điểm sáng về tính "thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm", đóng góp vào thành quả chung trồng 1,45 tỷ cây xanh của cả nước (vượt 45% kế hoạch) trong giai đoạn 2021-2025.

Omo thử nghiệm công nghệ rải banh hạt giống bằng máy bay không người lái (drone), giúp đưa hạt giống tới phần rừng nằm sâu trong lõi rừng hoặc những vách rừng cao hiểm trở ngay tại sự kiện. Ảnh: Omo Việt Nam

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó tổng giám đốc Truyền thông, đối ngoại và phát triển bền vững Unilever Việt Nam chia sẻ: "Cột mốc 1 triệu cây xanh đã hoàn thành 5 năm qua không phải điểm kết, mà là động lực để Omo tiếp tục mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây trong giai đoạn 2026-2030, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học".

Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, sự đồng hành của Chính phủ, các doanh nghiệp và cộng đồng góp phần bảo vệ và phục hồi rừng. Đây là giải pháp bền vững giúp giảm thiểu xói mòn, sạt lở, lũ lụt và bảo vệ sinh kế người dân.

Đại diện Omo trao tặng Vườn quốc gia Núi Chùa - Phước Bình 20.000 banh hạt giống sáng 16/1. Ảnh: Omo Việt Nam

Đại diện Omo chia sẻ, buổi lễ tại VQG Núi Chúa - Phước Bình chính là "trạm trung chuyển" cho những ước mơ về những cánh rừng bạt ngàn trên chặng đường 5 năm tiếp theo, đồng thời là lời cảm ơn mà nhãn hàng gửi tới toàn thể các cá nhân, tổ chức đã đồng hành viết tiếp chương mới cho một Việt Nam xanh và bền vững.

Diệp Chi