Omo lan tỏa tinh thần ‘ngại gì bẩn’ qua thể thao

Omo tạo chuỗi không gian trải nghiệm, khuyến khích các gia đình chạy bộ, vận động, chơi pickleball tại 4 thành phố lớn với thông điệp "Chơi là chất - ngại gì bẩn" xuyên suốt tháng 11-12.

Loạt sự kiện dành cho các gia đình của Omo diễn ra đồng thời tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Chương trình đem đến nhiều bộ môn thể thao phù hợp cho thành viên nhiều độ tuổi trong gia đình.

Omo Pickleball Tour

Chuỗi Omo Pickleball Tour diễn ra tại cả 4 thành phố, mang đến hơn 120 giờ chơi miễn phí. Chuỗi sự kiện thu hút cộng đồng trẻ, gia đình và những người yêu thích vận động.

Hai tuần đầu tiên, Omo Pickleball Tour thu hút hàng trăm người đến dự. Cộng đồng pickleball đã chứng minh tinh thần "chơi là chất" khi hoàn thành các thử thách và check-in nhận quà sản phẩm. Chị Khánh Phương (TP HCM) cho biết, hoạt động của nhãn hàng tiêu dùng này giúp chị quyết tâm hơn trong việc duy trì thói quen chơi thể thao cuối tuần. "Tuần trước tôi đến cùng bạn, tuần này rủ chồng đến để chơi pickleball cùng. Chắc chắn hai tuần tới tôi cũng sẽ đến để duy trì chuỗi tham gia tour", chị Phương nói.

Sự kiện càng thu hút người tham dự khi các "anh trai" được yêu thích như Sơn.K, Hưng Haha cùng hàng loạt nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng đã xuất hiện trong những tuần đầu tiên, giao lưu, ký tặng và trực tiếp xuống sân đánh pickleball cùng người hâm mộ.

Tại khu vực check-in và trải nghiệm sản phẩm Omo luôn thu hút đông đảo các gia đình ghi lại kỷ niệm, nhận mẫu thử sản phẩm và tận hưởng trọn vẹn tinh thần "Chơi là chất - ngại gì bẩn".

Chuỗi giải chạy từ Nam ra Bắc

Sự kiện "Liên minh Omo - Bước chạy gia đình" diễn ra trong hai ngày 8-9/11 tại Thủ Thiêm (TP HCM) thu hút hơn 6.000 người tham dự, chủ yếu là các gia đình trẻ.

Sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm nhiều lớp, nơi các thành viên phải phối hợp để vượt qua chuỗi thử thách sáng tạo: khu bột màu, bão xà phòng, mê cung 72 giờ ngát hương hay đường chạy chong chóng rực gió.

Kết thúc sự kiện là đêm nhạc quy tụ dàn ca sĩ "gia đình Haha": Jun Phạm, Rhymastic, Duy Khánh, Ái Phương và BB Trần.

Đại diện Omo Việt Nam cho biết mỗi vết bẩn, mỗi giọt mồ hôi trên đường chạy hay sân pickleball đều là minh chứng cho thấy cả gia đình đang cùng nhau trải nghiệm thế giới một cách tích cực và sáng tạo. "Chúng tôi mong muốn cùng các gia đình xóa bỏ mọi lo lắng về sự lấm lem, để mọi thành viên được cùng nhau khám phá, tận hưởng niềm vui vận động, và cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc gắn kết vô giá", đại diện nói.

Song song đó, nhãn hàng mở rộng cam kết thúc đẩy lối sống năng động bằng việc đồng hành các giải chạy quy mô lớn trong thời gian tới, bao gồm cả các giải VnExpress Marathon. Tại đây, Omo mang đến chuỗi hoạt động cổ vũ, kích hoạt tương tác và trải nghiệm đậm tinh thần "ngại gì lấm bẩn" tại các khu vực tiếp sức. Thương hiệu mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, giúp hàng chục nghìn vận động viên tận hưởng đường chạy một cách trọn vẹn và củng cố thông điệp về sự gắn kết thông qua vận động.

Đơn vị cho biết, từ đường chạy đến các sân pickleball, hành trình của Omo đã để lại những "vết bẩn" khó quên: chiếc áo lấm lem sau lần chạy xuyên trận chiến bột màu, đôi giày dẫm ướt bọt xà phòng trong trạm thử thách tươi mát hay cái nắm tay chặt hơn khi cha mẹ chạy cùng con trên những bước cuối của đường đua. "Mỗi vết bẩn không chỉ là vết tích của vận động mà còn là dấu ấn của sự gắn kết, tinh thần đồng đội và niềm vui sẻ chia mà mỗi gia đình đã cùng nhau trải nghiệm thông qua các hoạt động thể thao", đại diện hãng nói thêm.

