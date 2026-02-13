Omachi lan tỏa không khí Tết sớm đến Trường Sa

Omachi lan tỏa không khí Tết đến đảo Trường sa thông các sản phẩm mang nhận diện "Tiếng trống hội xuân" cùng hoạt động giao lưu, tặng quà tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân.

Đại diện hãng cho biết, xuân 2026 đến, mở ra năm mới với tinh thần chủ động, tích cực và sẵn sàng chuyển động. Không khí xuân lan tỏa rộng khắp đất nước, từ đất liền đến hải đảo và hiện hữu ở cả Trường Sa, nơi những cán bộ, chiến sĩ đón Tết xa quê nhưng vẫn vững vàng niềm tin và trách nhiệm. Mùa xuân không chỉ là khoảnh khắc sum họp, mà còn là thời điểm tiếp thêm năng lượng tinh thần để sẵn sàng bước vào năm mới đầy thử thách.

Nhãn hàng gửi đến Trường Sa những thùng Omachi "Tiếng trống hội xuân với lời chúc mùa xuân đổi mới. Ảnh: Masan

Tiếp nối tinh thần đổi mới, những hoạt động khai xuân của Omachi luôn bắt đầu ở những điểm đến mang ý nghĩa đặc biệt. Lần thứ hai đến với Trường Sa, đơn vị không chỉ tặng những phần quà Tết, mà mong muốn tiếp thêm tinh thần cho lực lượng Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Omachi tiếp tục gắn kết với Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân trên hành trình mang mùa xuân về đảo xa. Ảnh: Masan

Thông qua các chuyến tàu từ đất liền ra đảo, Omachi gửi tặng những thùng sản phẩm với nhận diện Tết "Tiếng trống hội xuân". Các phần quà được thiết kế phục vụ nhu cầu dịp Tết, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa đất liền và quân dân nơi đảo xa. Bao bì sản phẩm sử dụng hình ảnh trống hội như biểu tượng cho khởi đầu mới, qua đó truyền tải thông điệp hướng tới năm mới với nhiều thay đổi tích cực.

Trao đi những sản phẩm Omachi "Tiếng trống hội xuân", nhãn hàng cũng gửi đi thông điệp: "Một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn, những đổi mới nhỏ đầu năm sẽ khơi dậy tinh thần đổi mới không ngừng trong suốt cả năm".

Các chiến sĩ dùng bộ sản phẩm "Quán xá châu Á". Ảnh: Masan

Bên cạnh trao tặng những sản phẩm thiết thực, nhãn hàng còn mang tới món quà tinh thần, đó là màn đồng diễn Tiếng trống hội xuân tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa gửi đến các chiến sĩ. Tiết mục có sự tham gia của các chiến sĩ Lữ đoàn 957 cùng nghệ sĩ, góp phần tạo nên không khí kết nối và tương tác trực tiếp giữa quân và dân.

Âm thanh trống hội được lựa chọn như hình thức gửi lời chúc đầu năm, đồng thời thể hiện sự động viên tinh thần đối với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đại diện doanh nghiệp cho biết, mỗi nhịp trống vang lên vừa gợi mở không khí lễ hội nhộn nhịp, vừa khơi dậy nguồn năng lượng tích cực cho một khởi đầu mới.

Màn đồng diễn Tiếng trống hội xuân. Ảnh: Masan

Omachi ra mắt vào năm 2015 với sản phẩm chủ lực là mì khoai tây Omachi. Theo đại diện hãng, với danh mục sản phẩm đa dạng, đơn vị đang đứng vị trí dẫn đầu phân khúc cao cấp trong ngành thực phẩm tiện lợi, được nhiều người tiêu dùng yêu thích.

Năm 2025, Omachi ghi nhận doanh thu 4.960 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2024, thúc đẩy bởi chiến dịch Tết thúc đẩy xu hướng cao cấp hóa, cùng tín hiệu tích cực ban đầu từ việc ra mắt sản phẩm ở phân khúc cao cấp nhất và mở rộng hệ thống phân phối Retail Supreme.

