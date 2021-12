'Ôm anh thật chặt từ phía sau để hành trình không thấy cô đơn'

Em sinh năm 1992, quê Nghệ An, sống và làm việc ở TP HCM được 11 năm.

Chào anh,

Em đang cười hạnh phúc vì hôm nay nhận được tin vui từ công việc và em tin mình sẽ gặp anh (người em luôn kiếm tìm) sớm thôi. Anh sẽ không vội vã bước qua em chứ?

Tiêu đề bài viết là một câu trong bài hát em rất thích nghe trong những chuyến du lịch của mình. Hy vọng một ngày nào đó ta gặp nhau và anh đưa em đi trốn. Mình cùng khám phá mọi miền đất nước anh nhé. Đất nước mình rất đẹp và bình yên. Em luôn nói với ba mẹ rằng "Khi nào con đi hết đất nước, con sẽ lấy chồng nhé".

Em thích những điều bình dị và trân trọng những gì đang có, luôn cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Tính em có chút hài hước vì muốn sau thời gian làm việc căng thẳng, mọi người được vui vẻ và thoải mái. Em thích chơi các môn thể thao ngoài trời, bơi lợi, chạy bộ và leo núi. Sức khỏe với em rất quan trọng nên ăn ngủ đúng giờ, hạn chế ăn uống không lành mạnh. Mong anh cũng vậy nhé.

Em rất thích đi du lịch để khám phá văn hóa, ẩm thực, con người nơi ấy. Em thích đi đến những vùng quê bình yên, nhìn thấy nụ cười và sự hiếu khách của người dân bản địa. Mình cùng đi du lịch vùng Tây Bắc anh nhé (sáng nào em cũng thưởng thức cảnh đẹp, ẩm thực qua màn hình tivi và háo hức lắm).

Ngoài ra, em sống tình cảm nhưng cũng lý trí để cố gắng hài hòa mọi thứ. Nguyên tắc sống của em là tôn trọng mọi người. Em luôn dành một phần thu nhập để giúp những người đang gặp khó khăn, chia sẻ là một phần hạnh phúc của mình.

Ai cũng có tiêu chuẩn của riêng mình. Với em, mong anh là "một nửa" và cũng như một người bạn. Anh sống trách nhiệm, luôn cố gắng, điềm đạm, chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng, trân trọng và yêu thương gia đình, biết nấu ăn (em có thể học hỏi anh nhiều món và thưởng thức những món anh nấu), chơi thể thao (cùng em dậy sớm chạy bộ hoặc sau giờ làm) nhé.

Hy vọng sớm gặp anh để cùng em tham gia những chuyến du lịch, để em ngồi phía sau bớt ngủ gật mà không dám ôm tài xế, vì phía trước là thằng bạn thân.

Lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky we're in love in every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday

