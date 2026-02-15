Olympic Mùa đông 'cháy' 10.000 bao cao su trong ba ngày

ItalyITALY- Ban tổ chức Thế vận hội Milano Cortina 2026 đối mặt tình trạng thiếu hụt vật tư y tế khi toàn bộ 10.000 bao cao su tại Làng vận động viên Cortina được tiêu thụ hết ngay trong tuần thi đấu đầu tiên.

Theo nhật báo La Stampa, kho dự trữ vật phẩm bảo vệ miễn phí tại khu lưu trú Cortina d’Ampezzo đã cạn kiệt chỉ sau 3 ngày mở cửa. Một vận động viên giấu tên cho biết nguồn cung hiện không còn và dù ban tổ chức hứa bổ sung, thời gian cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Nhiều vận động viên trong lúc chờ đợi đợt hàng mới đã nói đùa rằng họ phải chuyển sang chơi game PlayStation hoặc "vận dụng trí tưởng tượng" để giải trí.

Biểu tượng vòng tròn Olympic tại Cortina d'Ampezzo trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2026. Ảnh: AFP

Sự thiếu hụt này gây tranh cãi lớn khi so sánh với kỳ Olympic Paris 2024. Tại thế vận hội mùa hè năm ngoái, ban tổ chức đã chuẩn bị tới 300.000 chiếc cho các đoàn thể thao. Trong khi đó, Olympic Mùa đông năm nay chỉ cung cấp chưa đầy 10.000 chiếc cho khoảng 2.900 vận động viên, con số bị đánh giá là thiếu thực tế.

Trước áp lực dư luận, ông Attilio Fontana, người đứng đầu vùng Lombardy, khẳng định việc phân phát vật phẩm này là quy trình y tế tiêu chuẩn từ Olympic Seoul 1988. Ông nhấn mạnh mục tiêu tối thượng là bảo vệ sức khỏe vận động viên, ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục và vấn đề này cần được nhìn nhận thực tế thay vì e ngại. Vận động viên trượt băng Olivia Smart trước đó cũng chia sẻ video tìm thấy các gói vật phẩm in logo vùng Lombardy tại khu lưu trú.

Về điều kiện sinh hoạt, Làng vận động viên Cortina tại Fiames có sức chứa 1.400 người với các khối nhà lắp ghép hiện đại. Riêng tại khu vực thi đấu Milan, quy định cấm vận động viên khác giới vào phòng riêng khiến các "phòng thư giãn" trở nên đắt khách. Với không gian riêng tư, ánh sáng mờ và nhạc nhẹ, đây trở thành địa điểm lý tưởng để các tuyển thủ gặp gỡ sau giờ thi đấu.

Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 khai mạc ngày 6/2 và kéo dài đến 22/2. Sự kiện quy tụ vận động viên từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài tại 116 nội dung trên băng và tuyết.

Bao cao su in logo của vùng Lombardy được vận động viên trượt băng nghệ thuật người Tây Ban Nha Olivia Smart đăng lên Instagram. Ảnh: Instagram

Bình Minh (Theo NYT, La Stampa)

Bao cao su hết hạn có nên dùng? , Dùng bao cao su có lây bệnh tình dục không?