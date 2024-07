Olympic khiến lượng khách du lịch đến Paris giảm mạnh

PhápSố chuyến bay đến Paris giảm, tỷ lệ lấp phòng chỉ 60%, lượng vé giá cao dư thừa cho thấy du khách đang né thủ đô Pháp dịp Thế vận hội.

Nhiều người, gồm cả dân địa phương, đã tránh Paris trong dịp diễn ra Thế vận hội Olympic (26/7-11/8) dù trước đó các chuyên gia từng dự đoán thủ đô Pháp chắc chắn bùng nổ du lịch. Tuy nhiên, các dự báo thường tập trung vào số lượng người sẽ đến tham dự và bỏ qua số lượng du khách không thích sự kiện thể thao này.

Một du khách tạo dáng trước Tòa nhà Quốc hội ở Paris, phía sau là băng rôn treo biểu tượng Olympic Paris 2024, hôm 28/6. Ảnh: Xinhua

Nhà phân tích trưởng của công ty nghiên cứu hàng không OAG John Grant nhận định "các thành phố đăng cai Olympic hy vọng đón lượng du khách tăng đột biến là một sai lầm". Chuyên gia này nói thêm Thế vận hội dành cho các vận động viên và những người tham dự liên quan, không phải dành cho khách du lịch. Những người thường xuyên đi công tác, những người thích đi du lịch sẽ ở nhà hoặc dời ngày công tác để tránh thời điểm diễn ra sự kiện.

Không riêng Paris, các thành phố khác như London, Athens, Atlanta đều chứng kiến lượng khách giảm dịp hè khi tổ chức Thế vận hội. Theo Grant, Olympic không bao giờ đạt được hoặc mang lại những gì nước chủ nhà mong đợi.

Các hãng hàng không lớn đồng loạt báo lỗ dịp này. Hôm 25/7, hãng Air France đã thông báo doanh thu dự kiến giảm 160-180 triệu USD trong quý III do nhu cầu khách đến Paris mùa hè năm nay không khả quan.

Air France cho biết thêm lưu lượng đến và đi từ Paris đang giảm so với các thành phố lớn khác của châu Âu, cho thấy "sự tránh xa đáng kể đối với Paris". Tương tự, Delta Air Lines cũng đang dự đoán một khoản lỗ lên đến 100 triệu USD do lượng khách đến Pháp giảm dịp Olympic. CEO Delta Air Lines, Ed Bastian nói trừ khi không ai đến xem Thế vận hội thì khách du lịch mới tới Paris. Do vậy, sụt giảm khách dịp này với Bastian "không có gì bất ngờ".

Bastian nhận định một phần các hãng bay bị lỗ trong dịp hè vì giá bán ở mức cao hơn nhu cầu thị trường. Sau đó, các hãng phải giảm giá để "thu được đồng nào hay đồng đó".

Trong báo cáo hồi tháng 6, Hội đồng Du lịch Paris ước tính lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không sẽ giảm trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Tháng 6 giảm 8% và tháng 7 là gần 15% so với cùng kỳ 2023. Hội đồng du lịch cũng ước tính lượng khách Trung Đông và châu Đại Dương giảm mạnh nhất, lần lượt -42 % và -30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các khách sạn cũng đang cảm nhận được lượng khách sụt giảm khi phòng được bán chậm hè năm nay. Tỷ lệ lấp đầy dự kiến giảm còn 60% vào đầu tháng 7. Giống nhiều hãng bay, các khách sạn đã tăng giá nhưng sau đó lại phải giảm.

Các chủ nhà Airbnb cũng đang giảm giá để hút khách. Nhiều nơi thậm chí giảm hơn 50%. Một căn hộ hai phòng ngủ gần Nhà thờ Đức Bà đã giảm giá thuê theo đêm từ 1.407 USD xuống 683 USD trong tuần đầu tiên của Thế vận hội. Mức giá này được coi là thấp hơn cả giá cho thuê vào mùa thu - mùa thấp điểm du lịch. Airbnb cho biết lượng khách nội địa lưu trú trong thời gian Thế vận hội "chưa bao giờ cao hơn những tuần trước".

Ít khách cũng thể hiện qua số lượng vé đến xem các trận đấu. Trong số 10 triệu vé được phát hành, gần 9 triệu vé đã được phân bổ tính đến 25/7 nhưng xảy ra tình trạng dư thừa vé loại giá cao do ít người có nhu cầu, theo thông báo từ Văn phòng báo chí Paris.

Trong thời đại du lịch thể thao đang lên ngôi, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi sự kiện thể thao đỉnh cao như Olympic lại không tạo được cú hích lớn thu hút khách du lịch. Nhưng Grant lại không bất ngờ vì biết rõ nguyên nhân. "Olympic quá chung chung", Grant nói. Thế vận hội có quá nhiều hạng mục nên không thể thu hút bằng các giải tập chung vào một nội dung như giải quần vợt Wimbledon.

Anh Minh (Theo CNBC)