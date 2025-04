Olivo ra mắt bộ đôi nồi cơm điện lòng inox 304

Olivo RC86 Titanium và RC88 sử dụng lòng nồi có chất liệu inox 304 kết hợp công nghệ chống dính Natural Air.

Olivo Electronics - thương hiệu gia dụng đến từ Mỹ vừa giới thiệu hai mẫu nồi cơm điện cao cấp RC86 Titanium và RC88 đều sử dụng lòng nồi inox 304 nguyên khối, không chứa lớp phủ chống dính.

Theo nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Vật lý biển Plymouth (Anh), đăng trên tạp chí Science of The Total Environment, dụng cụ nấu ăn bằng nhựa hoặc phủ chống dính có thể giải phóng vi nhựa và hóa chất độc hại (như PFOA, PFAS, PTFE...) khi dùng lâu hoặc ở nhiệt độ cao. Những chất này tích tụ trong cơ thể, có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng gan, thận và hệ thần kinh. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế dùng đồ nhựa hoặc phủ chống dính, thay vào đó ưu tiên inox 304, thủy tinh hoặc gốm – vốn an toàn và bền vững hơn.

Nồi cơm Olivo RC86 Titanium với điều khiển cảm ứng, có thể nấu cơm chậm, củi, tách đường... hay hầm, hấp thức ăn. Ảnh: Olivo Electronics

Đại diện Olivo Việt Nam cho biết doanh nghiệp cam kết lựa chọn inox 304 cao cấp - vật liệu được sử dụng rộng rãi trong y tế do tính an toàn, không biến đổi khi tiếp xúc nhiệt độ cao, không bị ăn mòn bởi gia vị hay chất tẩy rửa. Ưu điểm chung của hai sản phẩm là lòng nồi inox 304 nguyên khối chống ăn mòn, không giải phóng vi nhựa hay hóa chất độc hại vào thức ăn ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao hoặc vệ sinh bằng mọi phương pháp quen thuộc tại nhà.

Công nghệ chống dính Natural Air tận dụng màng hơi nước tự nhiên để ngăn thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với bề mặt inox, hoàn toàn không sử dụng lớp phủ chống dính. Thiết kế hiện đại, tiện lợi sử dụng với nhiều tính năng đa dạng, hữu ích cho các chế độ dinh dưỡng khác nhau. "Việc áp dụng công nghệ Natural Air giúp chúng tôi tự tin mang đến giải pháp nấu ăn tối ưu cả về mặt an toàn sức khỏe lẫn tiện dụng cho mỗi gia đình Việt Nam", đại diện thương hiệu cho biết.

Về công nghệ nấu, hai sản phẩm đều có mâm nhiệt cao cấp kết hợp lòng nồi hình niêu gia nhiệt hiệu quả; bảng điều khiển cảm ứng cũng như hiển thị màn hình Oled (với nồi Olivo RC88). Các chức năng nấu đa dạng, hiện đại gồm: cơm chậm, nhanh, thường, tách đường; nấu cháo, hấp, hâm nóng, giữ ấm... hay hẹn giờ.

"Toàn bộ sản phẩm được trải qua kiểm định nghiêm ngặt trước khi được đưa tới tay người tiêu dùng", vị đại diện khẳng định.

Olivo RC88 với chức năng nấu tương tự Olivo RC 86 Titanium nhưng ngoài bảng điều khiển cảm ứng, sản phẩm còn có màn hiển thị Oled. Ảnh: Olivo Electronics

Thương hiệu Olivo thuộc Công ty Olivo Electronics LLC, ra mắt vào năm 2019 tại Mỹ. Trong năm nay, Olivo cũng gia nhập thị trường Việt Nam do Công ty TNHH Olivo Electronics Việt Nam (Olivo Việt Nam) đại diện. Sản phẩm của thương hiệu được phân phối rộng rãi trên toàn quốc với các kênh như: siêu thị điện máy, các sàn thương mại điện tử, hệ thống đại lý và kênh bán lẻ trực tiếp của Olivo Việt Nam như website và fanpage.

Như Ý