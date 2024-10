AustraliaCa sĩ Mỹ Olivia Rodrigo, 21 tuổi, rơi xuống hố sân khấu khi giao lưu khán giả tại concert "Guts World Tour " hôm 14/10.

Theo một video quay lại sự cố trên X, fan cho biết hoảng sợ khi Olivia Rodrigo bất ngờ gặp tai nạn trong đêm diễn ở sân vận động Rod Laver Arena, Melbourne. Do tập trung khuấy động bầu không khí, cô không để ý có khoảng trống lớn giữa sân khấu nên trượt chân vào đó. Ca sĩ nhanh chóng đứng dậy và trấn an mọi người: "Tôi vẫn ổn. Trên sàn diễn thi thoảng cũng có một hố như thế. Chuyện này bình thường thôi".

Olivia Rodrigo rơi xuống hố sân khấu Ca sĩ Olivia Rodrigo ngã trên sân khấu. Video: X/ Olivia Rodrigo stats

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản khen giọng ca Drivers License xử lý tốt tình huống nhưng vài người lo lắng cô có thể bị thương vì cú ngã khá mạnh. Một số fan cho rằng khu vực diễn quá tối, hy vọng ban tổ chức trang bị thêm biện pháp bảo vệ nếu ca sĩ cần sử dụng hố sân khấu để biểu diễn. Một người hâm mộ viết cho Rodrigo: "Mong cô ấy vẫn khỏe. Đôi khi sân khấu có thể làm khó các nghệ sĩ nhưng tôi chắc cô ấy là dân chuyên và sẽ bật dậy mạnh mẽ".

Trên TikTok cùng ngày, Olivia Rodrigo đăng lại video bản chỉnh sửa cảnh mình ngã, cố ý lặp đi lặp lại khoảnh khắc "lọt hố" kèm chú thích "subteforeshadowing" (điềm báo tinh tế). Theo Page Six, ca sĩ ám chỉ nội dung bản hit năm 2023 - Ballad of a Homeschooled Girl - trong album Guts của cô đã báo trước tai nạn. Bài hát có câu: "I broke a glass, I tripped and fell" (Tôi làm vỡ ly nước, làm bản thân bị vấp rồi ngã nhào".

Olivia Rodrigo rơi xuống hố sân khấu - bản TikTok Bản chỉnh sửa trên TikTok của Rodrigo đạt gần bốn triệu lượt xem sau nửa ngày đăng tải. Video: TikTok Olivia Rodrigo

Không phải lần đầu tiên người đẹp gặp sự cố khi biểu diễn trực tiếp. Tại chặng London tháng 5, trang phục của cô bị lỗi khiến phần khóa sau của áo bung ra lúc hát ca khúc love is embarrassing. Ca sĩ vừa giữ chặt phần áo phía trước vừa nói "thật xấu hổ" với khán giả. Một vũ công giúp Rodrigo chỉnh trang trên sân khấu và cô tiếp tục biểu diễn.

Olivia Rodrigo sinh năm 2003 tại Temecula, California. Ca sĩ có cha là người Philippines, mẹ người Đức mang dòng máu Ireland. Từ năm tiểu học, Rodrigo sớm tiếp xúc nghệ thuật qua các lớp sân khấu, âm nhạc. Năm 2016, cô chuyển tới Los Angeles và theo đuổi diễn xuất, góp mặt trong một số dự án của Disney như Bizaardvark, High School Musical: The Musical: The Series.

MV "Driver's License" của Olivia Rodrigo Ca khúc "Drivers License" có hơn 550 triệu lượt xem sau ba năm ra mắt. Video: YouTube Olivia Rodrigo

Đầu năm 2019, Rodrigo bắt đầu đăng tải các sáng tác lên mạng xã hội, hút hàng chục triệu lượt nghe. Ca sĩ được mời ký hợp đồng với các hãng đĩa của Universal Music Group, đơn vị chủ quản của Taylor Swift, Madonna, Billie Eilish hay Lady Gaga. Năm 2021, Rodrigo phát hành đĩa đơn đầu tay Drivers License, phá kỷ lục nghe trực tuyến trên Spotify và đứng đầu Billboard. Cô hẹn hò diễn viên Anh Louis Partridge, 21 tuổi, từ tháng 10/2023 đến nay.

Olivia Rodrigo đang thực hiện chuyến lưu diễn thứ hai trong sự nghiệp - Guts World Tour - để quảng bá album mới nhất Guts, ra mắt vào tháng 9/2023. Chuỗi concert gồm 101 đêm diễn bắt đầu từ ngày 24/2 đến 1/7/2025, diễn ra tại một số quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại dương. Sau Melbourne, cô chuẩn bị tổ chức bốn đêm diễn tiếp theo tại Sydney từ ngày 17 đến 22/10 rồi đến Argentina.

Phương Thảo (theo Page Six)