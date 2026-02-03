Olivia Dean - giọng ca Anh thắng Nghệ sĩ mới xuất sắc Grammy

Olivia Dean sinh năm 1999 tại London, có mẹ là người Jamaica-Guyana và bố là người Anh. Trên Standard năm 2024, ca sĩ cho biết bà ngoại là người nhập cư thuộc thế hệ Windrush (những người Caribe đến Anh giai đoạn 1948-1971).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Olivia Dean tiết lộ gia đình không có truyền thống âm nhạc, nhưng lớn lên cùng những ca khúc yêu thích của bố mẹ. Bố từng giới thiệu cô nhiều bài hát của Al Green, Carole King, còn mẹ mang đến các bản nhạc neo-soul của Lauryn Hill và Angie Stone thập niên 1990. Điều này ảnh hưởng đến phong cách soul-pop của Dean về sau.