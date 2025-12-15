Old Navy hợp tác DoorDash giao hàng trong ngày tại Mỹ

Old Navy bắt đầu cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày thông qua DoorDash trên phạm vi toàn nước Mỹ.

Khách hàng có thể đặt mua quần jeans, đồ thể thao, đồ ngủ mùa lễ hội và nhiều sản phẩm khác từ hơn 1.000 cửa hàng Old Navy trên ứng dụng DoorDash.

DoorDash triển khai dịch vụ giao nhanh theo nhu cầu cho các nhà bán lẻ từ năm 2023 và đã hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Ulta Beauty, Home Depot hay Academy Sports + Outdoors.

Old Navy công bố quan hệ đối tác với DoorDash để giao hàng từ tháng 11. Ảnh: Old Navy

Đại diện Old Navy cho biết nhu cầu tiện lợi ngày càng tăng khiến thương hiệu phải mở rộng kênh tiếp cận. Ông Haio Barbeito, Chủ tịch kiêm CEO Old Navy, nói hãng muốn "gặp khách hàng ở nơi họ cần" (cung cấp dịch vụ đúng lúc - đúng chỗ - đúng nhu cầu của khách hàng), để tăng trải nghiệm, giúp việc mua sắm dễ dàng như đặt đồ ăn.

DoorDash cho biết nhu cầu giao nhanh với sản phẩm thời trang đang tăng. Tháng 12 năm ngoái, hơn 25% người dùng hoạt động hàng tháng của ứng dụng đặt mua hàng từ ít nhất một ngành hàng mới, trong đó có bán lẻ.

Old Navy là thương hiệu thời trang bình dân thuộc tập đoàn Gap Inc. (Mỹ), ra mắt năm 1994. Thương hiệu nhanh chóng phát triển nhờ mô hình "giá tốt - phong cách trẻ trung", hướng đến gia đình và giới trẻ. Hãng nổi tiếng với các dòng sản phẩm cơ bản như jeans, áo phông, đồ thể thao và đồ ngủ, được thiết kế theo xu hướng nhưng có mức giá dễ tiếp cận. Old Navy sở hữu hơn 1.000 cửa hàng tại Mỹ, Puerto Rico và Canada, đồng thời đẩy mạnh bán lẻ trực tuyến. Đây là một trong những thương hiệu chủ lực giúp Gap Inc. duy trì doanh thu ổn định trong nhiều năm.

DoorDash là nền tảng giao hàng theo yêu cầu thành lập năm 2013 tại California, Mỹ. Ban đầu tập trung vào giao đồ ăn, hãng nhanh chóng mở rộng sang giao tạp hóa, hàng tiêu dùng và trở thành đối tác của nhiều chuỗi bán lẻ lớn. DoorDash hoạt động theo mô hình kết nối người dùng, cửa hàng và tài xế giao hàng độc lập, cung cấp dịch vụ nhanh và linh hoạt. Hiện đơn vị hoạt động tại nhiều quốc gia, hướng đến xây dựng hệ sinh thái giao nhận đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày của người tiêu dùng.

Thế Đan