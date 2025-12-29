Okxe thu mua xe máy xăng cũ

Okxe hợp tác 2.000 đối tác thu mua xe máy xăng cũ với mức giá hợp lý giúp khách hàng có chi phí chuyển đổi xe điện mới.

Đây là một trong những hướng phát triển của Okxe nhằm đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh ngành giao thông. Từ đầu năm 2025 thông qua việc hợp tác với các nhà sản xuất xe điện lớn như VinFast và Yadea, Okxe xây dựng hệ sinh thái nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi phương tiện của người dùng cá nhân và doanh nghiệp.

Công ty mở rộng hệ thống trạm dịch vụ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận xe điện chính hãng từ nhiều thương hiệu uy tín. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn triển khai chế độ bảo hành dài hạn 8 năm chính hãng và một năm từ Okxe Care cùng chính sách đổi trả linh hoạt trong ba ngày.

Okxe cung cấp các giải pháp hỗ trợ thu xăng đổi điện và trải nghiệm xe miễn phí. Ảnh: Okxe

Đối với khối doanh nghiệp, Okxe cho biết đang cung cấp các gói giải pháp riêng, bao gồm tư vấn lựa chọn phương tiện, bảo dưỡng định kỳ, hỗ trợ kỹ thuật và cứu hộ miễn phí một năm và linh hoạt các chính sách riêng cho từng doanh nghiệp nhằm giúp các đối tác một cách trơn tru và tiết kiệm chi phí.

Những chính sách mới này được phát triển trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Lộ trình hạn chế và tiến tới loại bỏ xe máy xăng ở các đô thị lớn là bước đi chiến lược nhằm cải thiện chất lượng không khí và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Okxe hợp tác cùng nhiều thương hiệu xe điện lớn tại các trạm dịch vụ. Ảnh: Okxe

Các cơ quan quản lý đã và đang xây dựng lộ trình cụ thể từ định hình Vùng phát thải thấp (LEZ) đến tiêu chuẩn hóa phương tiện. Hướng đến mục tiêu năm 2030, số lượng xe máy điện sẽ tăng lên đáng kể, dần thay thế những phương tiện cũ không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

Dù được nhìn nhận là xu hướng tích cực, quá trình chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện với môi trường vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Một trong những vấn đề lớn là quản lý và xử lý tài sản hiện hữu. Hiện nay, hàng triệu xe máy xăng vẫn đang được sử dụng hàng ngày và là tài sản có giá trị đối với nhiều hộ gia đình. Khi nhu cầu chuyển đổi tăng lên, thị trường thanh lý xe cũ cũng trở nên sôi động hơn, kéo theo lo ngại về việc mất giá, thiếu minh bạch và khó tìm được kênh giao dịch phù hợp.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang xe điện đòi hỏi một khoản đầu tư không nhỏ. Nhiều người vẫn băn khoăn về chi phí sử dụng lâu dài, chính sách bảo hành, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Sự thiếu hụt thông tin và các giải pháp hỗ trợ phù hợp cũng khiến không ít người dân chần chừ trước quyết định chuyển đổi.

Với khối doanh nghiệp vận tải cần một đối tác có khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ và có kinh nghiệm để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra hiệu quả mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Đại diện Okxe cho biết xu hướng chuyển đổi phương tiện trong đô thị là điều khó tránh khỏi. Vấn đề chuyển đổi như thế nào cho hiệu quả, an toàn và bền vững. "Chúng tôi không chỉ bán xe, mà còn mong muốn trở thành người đồng hành trong toàn bộ hành trình xanh hóa giao thông của người dân và doanh nghiệp", đại diện Okxe chia sẻ.

Yên Chi